Paolo Masella sta facendo parlare di sé per alcuni discorsi affrontati con i suoi compagni del Grande Fratello. Ieri sera, mentre si trovava in giardino, ha spiegato qual è il suo tipo donna ideale: nel dettaglio, il 25enne romano non gradisce quando una ragazza bacia al primo appuntamento. Secondo lui, bisogna dare valore anche a un semplice bacio. Dunque, chi bacia alla prima uscita per lui è una ragazza di facili costumi.

Le dichiarazioni di Masella

Paolo Masella si trovava in giardino, martedì 12 settembre, quando ha spiegato qual è il suo tipo di donna ideale.

Il diretto interessato ha cominciato il discorso dicendo che non ha i social, perché le ragazze utilizzano troppi filtri per modificare il loro aspetto fisico. Inoltre, è convinto che sia più bello chiedere il numero a una ragazza e scoprire i suoi interessi durante una chiacchierata, piuttosto che scoprire tutto scorrendo il suo account.

Successivamente, ha riferito che non ha una grande considerazione delle ragazze che baciano al primo appuntamento: "Guarda, continuiamo raggiungo l’obiettivo e poi abbiamo un rapporto intimo. Ti dico, non sparisco ma ti dico come stanno le cose". Il 25enne ha sostenuto che per lui un bacio ha molto valore, quindi una ragazza che si lascia andare con un uomo alla prima uscita è una donna di facili costumi.

Infine, per ribadire il suo pensiero, Masella ha anche riferito che invita una ragazza a cena solo quando è sicuro dei suoi sentimenti: "Per me andare a cena insieme, significa essere fidanzati".

Il macellaio ieri sera ha fatto anche questo discorso secondo cui una ragazza se ti bacia alla prima sera è una facile quindi “ ottengo l’obiettivo e poi sparisco per sempre “ 🥶 #Gf #Grandefratello pic.twitter.com/7WBhNNToQt — Soqquadro (@gicarestik2) September 13, 2023

Le altre frasi infelici

Da quando è entrato nella casa di Cinecittà, Paolo ha avuto già qualche caduta di stile.

Parlando con i suoi compagni d'avventura, il 25enne romano ha detto che Napoli non ha lo stesso patrimonio artistico e culturale di città come Roma, Firenze o Venezia. In un'altra conversazione con Alex Schwazer invece, ha affermato: "Oggi si ricomincia con gli integratori". Una frase alla quale il campione olimpico ha preferito non replicare, visto che sta ancora scontando una squalifica per doping.

La reazione di alcuni utenti del web

Le frasi pronunciate da Paolo Masella al Grande Fratello hanno indignato il web. Su X, alcuni utenti hanno criticato il 25enne romano: "ll macellaio ieri sera ha fatto anche questo discorso secondo cui una ragazza se ti bacia alla prima sera è una facile quindi 'ottengo l’obiettivo' e poi sparisco per sempre". Un altro utente ha criticato il gieffino per via delle critiche rivolte alla città di Napoli. Infine c'è anche chi non ha gradito la frase rivolta ad Alex, visto che ha accettato di mettersi in gioco al reality show proprio per scrollarsi di dosso la l'immagine del campione squalificato per doping.