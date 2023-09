Paolo Masella è finito al centro di una polemica mediatica sui social.

Il nuovo concorrente del Grande Fratello ha infatti rivolto una frase piuttosto infelice verso Alex Schwzer lasciando intendere come con l'arrivo degli integratori all'interno della casa qualcuno potrà farne un uso eccessivo. La frase ha spiazzato i telespettatori della diretta h24 dato che come risaputo Alex è stato squalificato per doping.

L'episodio finito al centro delle polemiche

I concorrenti stanno cercando di affrontare al meglio la "convivenza forzata" tra le mura della casa di Cinecittà.

Nella mattinata di mercoledì 13 settembre, Paolo ha però pronunciato una frase piuttosto infelice verso Alex: "Oggi ci si ricomincia a drogare" facendo evidentemente riferimento all'arrivo di integratori in casa e ad un loro possibile eccessivo impiego.

Seppur detta in modo scherzoso e goliardico, la frase avrebbe potuto urtare la sensibilità dell'atleta che ha però preferito non rispondere continuando ad esercitarsi con il tapis roulant.

L'indignazione di alcuni utenti del web

La frase pronunciata da Paolo Masella non è passata inosservata sui social.

In particolare su X alcuni utenti hanno espresso un commento negativo su quanto riferito dal 25enne romano. Un utente si è detto senza parole per quanto pronunciato dal concorrente, visto che Schwazer sta scontando una squalifica per doping. Un altro telespettatore della diretta h24 in onda su Mediaset Extra ha sostenuto che si è trattata di una frase indelicata.

Lo stesso Alex prima di entrare al Grande Fratello ha spiegato che il suo obbiettivo è quello di gareggiare per le Olimpiadi di Parigi in programma nell'estate del 2024: la squalifica del campione olimpico terminerà infatti a luglio.

Paolo Masella critica la città di Napoli

La polemica mediatica che ha coinvolto quest'oggi Paolo Masella non è l'unica.

Nella tarda serata di ieri, il giovane si è ritrovato infatti a parlare con gli altri coinquilini delle bellezze artistiche e culturali di alcune città d'arte. A un certo punto del discorso Paolo ha tirato in ballo la città di Napoli riservandogli pesanti critiche: "Per i miei gusti non rientra neanche nelle prime cinque perché ha poca cultura". A detta sua, Roma, Firenze e Venezia hanno molto di più del capoluogo campano: "Ci sono regioni che mi trasmettono più cultura".

Due episodi evidentemente infelici che hanno contribuito a porre sulla graticola mediatica Paolo dopo poche ore dall'inizio del programma.