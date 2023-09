Daniele Dal Moro è tornato ad attaccare il GF spagnolo. Su Instagram ha lasciato intendere che il suo desiderio è quello che Oriana Marzoli abbandoni il programma. L'imprenditore veneto ha ribadito di non essere felice in questo momento e ha chiesto a tutti coloro che stanno esprimendo giudizi negativi sulla coppia di farsi gli affari propri.

Lo sfogo

Sabato 23 settembre, Daniele Dal Moro si è sfogato su Instagram. Tramite una storia con sfondo nero, l'imprenditore ha scritto: "Non sono felice. Non va tutto bene". Poi ha proseguito: "Non vorrei che restasse lì dentro.

Dovete farvi gli affari vostri perché non sapete nulla".

Le parole di Daniele riguardano la partecipazione di Oriana Marzoli al GF spagnolo. Stando a quanto si apprende, il giovane vorrebbe che la fidanzata abbandonasse il Reality Show per tornare da lui. Va precisato che il giovane era contrario fin dall'inizio che Oriana entrasse nella casa del Grande Fratello spagnolo.

Il motivo della reazione di Dal Moro

La rabbia di Daniele Dal Moro nei confronti del GF spagnolo è dettata da quanto accaduto nella precedente puntata, quando è volato a Madrid per fare una sorpresa alla fidanzata. In puntata, dopo essere stato messo in una gabbia, ha avuto la possibilità di interagire con Oriana ma senza vederla.

La produzione, infatti, ha chiesto alla concorrente 12mila euro del budget finale per trascorrere tre minuti con l'imprenditore. Sebbene l'influencer venezuelana sia molto legata a Daniele ha preferito non accettare, perché i soldi sarebbero stati decurtati dal montepremi finale e avrebbe penalizzato tutti i suoi compagni d'avventura.

Tuttavia Oriana e Daniele non hanno gradito la "crudeltà" del GF spagnolo, al punto che Dal Moro ha minacciato di chiamare la polizia e ha accusato gli autori di giocare con i sentimenti delle persone.

Il commento di alcuni utenti del web

Dal momento che Oriana Marzoli si trova al GF spagnolo, moltissimi utenti italiani stanno seguendo il percorso dell'influencer.

Su X, molti utenti hanno criticato il modus operandi degli autori sostenendo quanto detto da Daniele Dal Moro. La maggior parte degli utenti è convinto che Oriana e Daniele meritavano un incontro, anche semplicemente per far affrontare al meglio all'influencer la sua nuova esperienza. Marzoli infatti, da quando è entrata nella casa non fa altro che urlare "Dani ti amo" e in alcuni casi anziché divertirsi con i suoi compagni d'avventura preferisce restare sola in camera.

Tuttavia c'è anche chi sostiene che la reazione di entrambi sia esagerata, visto che tra pochi mesi avranno la possibilità di riabbracciarsi.