L'anno scorso è stata parte attiva del cast del GF ma quest'anno è stata sostituita da Rebecca Staffelli: lei è Giulia Salemi, a cui nelle scorse ore il portale Fanpage ha attribuito un 'no comment' in merito alla nuova edizione del Reality Show.

Ricostruzione questa del tutto smentita dalla diretta interessata che ha deciso di pubblicare un post su Instagram per spiegare dettagliatamente l'accaduto.

Le dichiarazioni di Salemi

"Ragazzi scusate ma devo andare’ è diventato ‘No comment’ - esordisce così su Instagram Giulia Salemi per spiegare con esattezza tutti i fatti - Durante una sfilata della FW vengo fermata da un giornalista di Fanpage (testata che stimo) che mi chiede due battute sullo show appena visto.

Nonostante fossi davvero di corsa, perchè questa è una settimana frenetica dove si vive a 100 all’ora, dico comunque di sì perché il tema mi sta a cuore. L’intervista è anche bella ma, come spesso accade, la mia gentilezza ed educazione ha ispirato la fantasia dei giornalisti cinici in cerca di clickbait cambiando una frase che ovviamente diventa titolo da strumentalizzare da una stampa poco attenta alla verità e più interessata al clamore. CHE NESSUNO SI PERMETTA di mettermi in bocca parole per creare zizzania nei confronti di un programma ed un conduttore a cui devo solo gratitudine. Grazie!”.

Chiarissimo l'intento dell'influencer, quello di non alimentare una macchina che la vorrebbe infastidita o adirata con autori e cast del programma per averla sostituita.

Il rapporto di Giulia con il GF

Grazie al reality show condotto da Alfonso Signorini, Giulia Salemi ha trovato l'amore e la popolarità. La giovane ha partecipato al Grande Fratello Vip 3 dove ha conosciuto Francesco Monte, ma fu squalificata per avere infranto il regolamento con la madre che le riferì alcune frasi nella lingua d'origine.

Nel 2021, Alfonso Signorini ha dato una seconda opportunità a Giulia facendola entrare nella casa di Cinecittà a febbraio. Al suo interno l'influencer ha conosciuto Pierpaolo Pretelli, con la quale è attualmente fidanzata.

Per quanto riguarda la carriera televisiva, lo scorso anno la Salemi ha svolto il ruolo di "voce dei social" all'interno del GFVip 7 ed è proprio per le numerose opportunità lavorative che le sono state date dalla produzione del reality, prima come partecipante poi come parte del cast, che l'influencer ha tenuto a precisare di non avere assolutamente nulla contro il reality show di Canale 5 che l'ha lanciata facendola conoscere al grande pubblico.