Antonella Fiordelisi è stata aspramente criticata da un suo storico ex: nelle scorse ore, Francesco Chiofalo non ha perso l'occasione per punzecchiarla e per giudicare la sua relazione con Edoardo.

A proposito di Donnamaria, su Instagram ha voluto prendere le distanze dalle dichiarazioni con le quali "Lenticchio" ha raccontato di un loro scambio di opinioni sul comportamento della napoletana davanti e dietro i riflettori.

Aggiornamenti sui personaggi del GF Vip

In questi giorni si parla di Antonella per il red carpet da single che ha fatto a Venezia: conclusa la relazione con Edoardo, la giovane ha sfilato sul tappeto rosso della Mostra del Cinema senza un accompagnatore ma con un grande sorriso sulle labbra.

Oltre ai tanti complimenti che ha ricevuto per il look che ha scelto per quest'importante evento, in queste ore Fiordelisi deve fare i conti con una serie di frecciatine che le ha mandato un ex fidanzato.

Intervenuto in una trasmissione radiofonica di recente, Francesco Chiofalo ha usato queste parole per descrivere l'influencer con la quale ha fatto coppia per circa tre anni: "Persona insopportabile, antipatica, montata e fomentata. Si crede sto cavolo e racconta un sacco di bugie".

"Lei è priva di contenuti, sa parlare solo di Instagram e di like. Con Drusilla Gucci sono rinato", ha aggiunto il romano nell'intervista che i siti di Gossip stanno riportando il 10 settembre.

Le stoccate alla protagonista del GF Vip

Quando gli è stato chiesto di commentare la rottura tra quelli che i fan del GF Vip avevano ribattezzato "Donnalisi", Chiofalo ha fatto sapere: "Lei si è fatta lasciare ma stava con lui solo per fama e per avere dinamiche da regalare ai giornali".

"Quella tra Antonella ed Edoardo è stata una relazione televisiva, fuori dalla casa non si sarebbero nemmeno guardati", ha proseguito il romano in radio.

Francesco ha continuato ad andare contro l'ex fidanzata dicendosi fortemente pentito di essere stato con lei per quasi tre anni, soprattutto perché la loro storia sarebbe servita ad accrescere la popolarità di Fiordelisi sui social network.

"Le ho dato notorietà, un grosso errore. Sono stato io a farla arrivare a un milione di follower", ha precisato Lenticchio ribadendo un concetto che aveva espresso già altre volte quando la napoletana viveva ancora tra le mura di Cinecittà.

La nuova vita degli ex del GF Vip

In radio Chiofalo ha fatto riferimento anche ad una conversazione che avrebbe avuto con Edoardo sui social, uno scambio di battute principalmente incentrata su un unico argomento: Antonella e quanto è difficile essere fidanzati con lei.

Il romano ha fatto sapere che Donnamaria si sarebbe detto d'accordo con il suo pensiero, ovvero che l'influencer vivrebbe attaccata al cellulare e che parlerebbe esclusivamente di Instagram e dei "mi piace" che ricevono le sue foto.

Nelle scorse ore, però, il volto di Forum (riconfermato nel cast dell'edizione in partenza lunedì 11 settembre) ha voluto fare chiarezza a riguardo con il seguente messaggio: "Io non gli ho rivolto nessuna domanda e non parlerei mai in quei termini di una mia ex".

"Gli ho solo mandato un sms per chiedere di non associare più il mio nome a quello di altre persone e di non creare polemiche mettendomi in mezzo", ha concluso l'ex concorrente del GF Vip sul suo profilo Ig.

Edoardo è apparso piuttosto stufo dei continui riferimenti che altri fanno ad Antonella e al loro rapporto ormai finito, tant'è che ha chiuso il suo sfogo con un "mollatemi" abbastanza esplicativo del suo reale stato d'animo.