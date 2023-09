Arrivano le nuove anticipazioni di Beautiful che annunciano vari colpi di scena nelle puntate in onda su Canale 5 nella settimana dal 18 al 24 settembre.

In primo piano ci sarà Finn che dopo essersi risvegliato e aver ricordato che Sheila ha tentato di ucciderlo giocherà d'astuzia. L'uomo fingerà di ascoltare sua madre e studierà un piano per fuggire lontano da lei, ma si accorgerà che la donna ha un complice. Nel frattempo Ridge sceglierà di ricominciare con Brooke, ma prometterà a Taylor e ai suoi figli che non li lascerà soli. Infine, la polizia continuerà a cercare Sheila e Ridge solleciterà il tenente Baker.

Spoiler Beautiful: Sheila continuerà a tenere Finn in ostaggio

Le anticipazioni di Beautiful raccontano che nella settimana dal 18 al 24 settembre Finn sarà terrorizzato all'idea di essere nelle mani di Sheila. Dopo essersi risvegliato Finn ricorderà tutto della sparatoria e riconoscerà in sua madre la persona che ha premuto il grilletto contro di lui e Steffy.

Finn si renderà conto di essere in grave pericolo e quindi non reagirà per non far agitare ulteriormente Sheila, ma giocherà d'astuzia. L'uomo fingerà di essere paralizzato e in questo modo riuscirà a convincere sua madre a lasciarlo da solo per poter fuggire.

Anticipazioni settimana dal 18 al 24 settembre: Finn capirà che Sheila ha un complice

Le puntate di Beautiful che andranno in onda dal 18 al 24 settembre vedranno al centro delle scene Finn, prigioniero della pericolosa Sheila. Il medico resterà finalmente da solo nella stanza e proverà ad andare via, ma faticherà ad alzarsi dal letto e per il momento dovrà rinunciarci.

Finn, inoltre, temerà che sua madre possa accorgersi che si è mosso e quindi capire che gli ha mentito sulla paralisi. Ad un certo punto qualcuno busserà alla porta: Sheila riuscirà ad impedire a suo figlio di vedere chi sia, ma Finn capirà che sua madre ha un complice e si tratta di Mike. La dark lady chiederà al suo amico di procurarle le medicine necessarie alla sopravvivenza di Finn e tra i due nascerà una discussione che Finn ascolterà con interesse.

Ridge sceglierà Brooke, ma continuerà ad aiutare Taylor e Steffy

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Finn farà di tutto per scappare ma non sarà semplice. Sheila non esiterà a minacciare suo figlio continuando a ripetergli che tutti sanno che è morto e nessuno lo cercherà. Finn si renderà conto di quanto possa essere pericolosa sua madre.

Nel frattempo, Ridge comunicherà a Taylor di essere tornato con Brooke ma questo non gli impedirà di stare accanto a lei e a Steffy in questo momento difficile. Taylor e Ridge continueranno a sollecitare la polizia affinché venga presto catturata Sheila.