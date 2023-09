Sono tanti i concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip che in questi giorni hanno sfilato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia: l'8 settembre, ad esempio, è toccato alle "antagoniste" Antonella e Oriana, la prima da sola e la seconda accompagnata dal fidanzato Daniele. Di Edoardo nessuna traccia al lido, anche perché su Instagram è possibile trovare i video che lo mostrano divertito a ballare in discoteca quella sera stessa.

Aggiornamenti sulla ex coppia del Grande Fratello Vip

Venerdì 8 settembre, infatti, Antonella Fiordelisi ha sfilato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia e, come era prevedibile, l'ha fatto "in solitaria".

L'influencer si è presentata sul tappeto rosso con un abito verde smeraldo, lungo e che metteva in risalto le sue forme, acconciatura semplice (capelli legati in una coda bassa) e sorriso sempre rivolto agli obiettivi dei tanti fotografi presenti.

La ragazza ha anche rilasciato un'intervista specificando di essere ancora single e di avere tanti progetti in ballo per il futuro, a partire da un ritorno in televisione del quale non può ancora parlare (si vocifera di una partecipazione a Pechino Express, ma nulla di certo).

La rottura col compagno di Grande Fratello Vip

Anche se ha messo fine alla relazione con Edoardo [VIDEO] più di tre mesi fa, Antonella non ha ancora ritrovato l'amore.

"Ogni volta che esco con un mio amico, escono articoli su un presunto fidanzato.

La mia vita privata è complicata al momento, e poi mi accostano a chiunque", ha spiegato la napoletana nel corso dell'evento al quale ha partecipato venerdì scorso.

"Sono single", ha chiarito Fiordelisi dopo settimane in cui siti e riviste hanno ipotizzato l'arrivo di un nuovo amore dopo la dolorosa rottura con Donnamaria.

L'influencer, invece, per ora preferisce concentrarsi sul lavoro e su quello che ha in ballo già a partire dall'autunno: "Può essere che mi rivedrete in tv, non al Grande Fratello Vip Party e neanche a Ballando con le Stelle, quello magari tra qualche anno".

Il ritorno a Forum dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip

Mentre Antonella posava in abiti eleganti sul red carpet di Venezia, il suo ex fidanzato si divertiva in discoteca con un amico che gli spetttori del reality-show conoscono molto bene.

Edoardo, infatti, la sera dell'8 settembre ha trascorso la nottata in un locale con Matteo Diamante, l'ex fidanzato di Nikita Pelizon che ha visto per la prima volta proprio all'interno della casa del Grande Fratello Vip qualche mese fa.

I due si sono avvicinati parecchio da quando Donnamaria si è lasciato con Fiordelisi e la maggior parte delle serate le passano a ballare.

I fan non stanno apprezzando tantissimi questa nuova versione del romano, tant'è che su Twitter qualcuno ha commentato: "Questo video rappresenta l'idealizzazione di una persona che si è rivelata completamente l'opposto e che si sta facendo del male con le sue stesse mani".

Edoardo, però, sembra non badare affatto alle critiche e prosegue dritto per la sua strana. Nonostante tutto, infatti, dall'11 settembre il giovane sarà di nuovo tra i volti di riferimento di Forum: Barbara Palombelli ha chiesto ed ottenuto la riconferma del romano nel cast del programma che conduce, così da lunedì mattina ogni cosa tornerà a come era prima che lui andasse a vivere tra le mura di Cinecittà e incontrasse Antonella.