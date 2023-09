Nella casa del GF Vip si sono lasciati e ripresi tante volte, ma è nella vita di tutti i giorni che Edoardo e Antonella non hanno mai trovato un vero punto d'incontro. Intervistato di recente, infatti, il romano ha messo in dubbio la sofferenza che l'ex fidanzata dice di aver provato dopo la loro rottura, a partire dai racconti che ha fatto la madre di lei su quel periodo. L'altra sera, inoltre, Donnamaria è stato sorpreso in discoteca mentre veniva abbracciato da dietro da una ragazza: fan delusi e pronti a supportare solo Fiordelisi.

Aggiornamenti sul protagonista del GF Vip

Dopo aver commentato l'ennesimo annuncio di rottura tra Oriana e Daniele, i fan del GF Vip hanno spostato la loro attenzione su un'altra ex coppia del reality-show.

La mattina del 2 settembre, infatti, a Deianira Marzano è arrivata una segnalazione su Edoardo e su quello che avrebbe fatto la notte precedente in discoteca.

Come conferma un video che alcuni siti di Gossip stanno condividendo, Donnamaria ha scelto di trascorrere qualche ora di svago in un locale e per farlo ha voluto la compagnia di Matteo Diamante. I due, però, non erano da soli: in diverse Instagram Stories, infatti, si vede una ragazza che abbraccia da dietro il romano, che a sua volta sorride come se avesse una certa confidenza con questa persona.

Il parere di chi ha guardato il GF Vip

Alla notizia che Edoardo ha decisamente voltato pagina, alcuni fan del GF Vip hanno reagito male: anche se i "Donnalisi" non esistono più da mesi, c'era ancora chi faceva il tifo per un ritorno di fiamma.

"Ci ha preso in giro", "Non ha mai amato Antonella", "Questo è il vero Edoardo", "Le serate di Diamante sono caratterizzate da tre elementi: donne, discoteca e alcool", "Chi fa serate con lui sa cosa aspettarsi, perché siete stupiti?", "Andate oltre", questi sono solo alcuni dei commenti apparsi su Twitter dopo la diffusione del video nel quale Donnamaria è molto vicino ad una ragazza.

Quelle persone che non hanno apprezzato il recente comportamento del romano, hanno deciso di schierarsi dalla parte di Fiordelisi, accantonando una volta per tutte la coppia che è nata all'interno della casa ma che non esiste più da giugno scorso.

Attesa per il ritorno del GF Vip

In un'intervista che è stata pubblicata di recente, inoltre, Edoardo ha ribadito che ad oggi non ci sono le basi per un ricongiungimento con Antonella, quindi ha chiuso un'altra volta le porte in faccia a quei fan che sperano nel ritorno di fiamma da quando entrambi hanno ufficializzato l'addio.

Donnamaria ha anche risposto alla mamma della ex e alle dichiarazioni con le quali ha reso pubblico il malessere che la figlia avrebbe provato per un lungo periodo a causa della rottura: "Mi sembra esagerato dire che non si alzava neanche dal letto".

"Quest'estate l'ho vista andare al mare e a cena fuori, quindi mi sembrano un po' forti quelle affermazioni", ha fatto sapere il volto di Forum (il ragazzo è stato riconfermato nel cast della nuova edizione, in partenza a metà settembre su Canale 5).

Per quanto riguarda il Grande Fratello, manca poco più di una settimana al suo ritorno sul piccolo schermo: la prima puntata sarà trasmessa in diretta lunedì 11 settembre. Quel giorno Alfonso Signorini presenterà i concorrenti Vip ma anche quelli Nip che gli addetti ai lavori hanno selezionato dopo mesi di casting: tra quelli già ufficiali, ci sono Alex Schwazer, Beatrice Luzi e Gianpiero Mughini.

Nessuna anticipazione, invece, è ancora trapelata sui non famosi che abiteranno nella casa più spiata d'Italia per un periodo che va dai 3 ai 4 mesi al massimo: la durata della nuova stagione del reality, infatti, sarà ridotta rispetto agli anni passati.