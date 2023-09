I concorrenti del GF si stanno conoscendo piano piano. Tra una chiacchierata e un momento di svago, Vittorio Menozzi si è lasciato andare una confidenza particolare con Giuseppe Garibaldi: il modello ha riferito di avere fumato dei "sigarini un po' particolari". Il discorso fra i due non è passato inosservato a chi si trovava in regia in quel momento, tanto che hanno censurato Vittorio.

Che cos'è successo?

Lorenzo Remotti, Anita Olivieri, Samira Liu, Vittorio Menozzi e Giuseppe Garibaldi si trovano "reclusi" nel tugurio. Nella serata di giovedì 14 settembre, Vittorio si è lasciato andare ad una confidenza personale con Giuseppe e Samira: "Mi facevo dei sigarini un po’ particolari e poi mi facevo dei viaggi tutta la notte...Si partiva tutta la notte".

A quel punto è intervenuta Samira e ha chiesto perplessa: "Pensavo intendessi altro".

Mentre il modello di Parma stava spiegando che non ha mai fatto uso di stupefacenti, la regia ha preferito censurare il discorso. Poco dopo ha anche cambiato l'inquadratura, passando dal tugurio al salone della casa di Cinecittà.

GF: telespettatori sognano la ship tra Vittorio e Anita

Da quando sono entrati al Grande Fratello, Vittorio e Anita hanno mostrato di avere un certo feeling. Sui social, moltissimi telespettatori sognano già la prima coppia del Reality Show.

Al momento i due giovani si stanno conoscendo, come il resto dei coinquilini. Nel corso di una chiacchierata il modello ha rivelato di non avere mai avuto una relazione seria: l'unica volta è stata quando aveva 17 anni e si trovava in Erasmus.

In quell'occasione aveva conosciuto una ragazza a Madrid, ma terminato il percorso lei doveva tornare in Russia mentre lui in Italia. Parlando con Giuseppe, Menozzi ha rivelato di non essere molto spigliato con le ragazze: "Ho bisogno di avere una certa complicità e fiducia per aprirmi". Infine ha confidato di volere intraprendere una relazione seria, ma vista la giovane età non pensa a mettere su famiglia.

Chi è Vittorio Menozzi del GF?

Vittorio Menozzi è uno dei concorrenti del GF entrato lunedì 11 settembre. Il giovane di professione è un modello - ha sfilato con brand molto famosi, ma vanta anche di una laurea in ingegneria, è originario di Parma e il suo cuore attualmente non è impegnato. Su Instagram, Vittorio è molto attivo mentre su TikTok vanta di 12.000 follower.

Nel video di presentazione ufficiale ha rivelato di avere voluto partecipare al programma condotto da Alfonso Signorini per effettuare una nuova esperienza. Infine ha spiegato che quando è stato preso, non sapeva come dirlo a suo padre tanto che ha preferito che a dare la notizia fosse la mamma.