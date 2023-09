La Promessa va in onda ogni giorno alle ore 16:10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity.

Jimena allontanerà abilmente Jana dalla tenuta per qualche giorno

Gli spoiler de La Promessa raccontano che Manuel deciderà di annullare la luna di miele con Jimena dicendo di non sentirsi troppo in forma, infastidendo non poco la neo coniuge.

La figlia di Mercedes, vogliosa di capire se il marito mente, origlierà una conversazione tra lo stesso e la sorella Catalina, scoprendo che la ragazza e Jana hanno costruito un nuovo aereo per Manuel, ecco che Jimena si renderà conto di dover escogitare qualcosa per evitare che il signorino possa fiondarsi nuovamente nella sua passione per il volo.

Jimena, quindi, attuerà uno stratagemma per allontanare Jana dalla tenuta per qualche giorno, dicendo all'inserviente che i suoi genitori José e Mercedes sono in procinto di ricevere un ospite importante ed, essendo a corto di personale, servirebbe una nuova figura lavorativa nella loro tenuta.

Exposito sarà presa alla sprovvista dalla richiesta dell'arguta donna ma sarà ugualmente chiamata a fare i bagagli per trasferirsi per qualche giorno nella tenuta dei duchi Infantes.

L'escamotage della moglie per far andare via momentaneamente Jana dalla Promessa non andrà giù a Manuel.

Pia partorirà un bimbo in salute ma rischierà la vita dopo il parto

La gravidanza di Pia, nata dai reiterati abusi del barone Juan, ha rischiato di far perdere il posto di lavoro alla governante, Gregorio si è così finto il padre del bimbo per salvare la donna dal licenziamento.

Nei prossimi episodi della soap iberica, il maggiordomo proverà tuttavia ad avvelenare Pia nella speranza che abortisca: dopo aver asserito di essere il padre del bimbo è stato infatti costretto a sposare la donna e non sopporta che lei porti in grembo il figlio di un altro uomo.

Pia entrerà tuttavia in travaglio dando alla luce un bimbo in salute ma a lottare tra la vita e la morte, dopo il parto, sarà la governante stessa.