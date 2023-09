Il Grande Fratello ha ufficialmente aperto i battenti. Nella prima puntata andata in onda su Canale 5 l'11 settembre, hanno fatto il loro ingresso nella casa i primi 15 concorrenti, per i quali è già tempo di pagelle.

È risultato particolarmente apprezzato dal pubblico il macellaio Paolo. Molto convincenti anche l'attrice Grecia Colmenares e il marciatore Alex Schwazer. Non sembra aver convinto invece Giselda Torresan.

Grande Fratello, prima puntata: l'ingresso di 15 concorrenti

Lunedì 11 settembre ha preso il via la nuova edizione del Grande Fratello 2023.

Una edizione del tutto rinnovata che ha visto l'ingresso di 15 concorrenti, molti dei quali Nip. Una delle novità di quest'anno infatti, è la presenza nel cast di persone comuni e personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello sport.

Come annunciato da Alfonso Signorini, nella prossima diretta di venerdì, entreranno altri concorrenti. Il pubblico, stando ai primi commenti apparsi sul web, intanto è rimasto piacevolmente sorpreso e colpito dai personaggi entrati nella Casa sinora.

Le pagelle: voto 10 e lode per il macellaio Paolo

Tra i concorrenti che hanno colpito il pubblico da casa nel corso della prima puntata, c'è ad esempio Paolo Masella, macellaio 25enne di Roma. Il giovane è cresciuto con la madre dopo la separazione dei genitori e ha confessato di aver deciso di partecipare al Grande Fratello per far sì che la mamma possa smettere di lavorare.

A colpire il pubblico e anche Alfonso Signorini è il fatto che Paolo non abbia nemmeno un profilo Instagram e che non abbia mai guardato in passato nemmeno una puntata del Grande Fratello. Anche per questo si preannuncia come uno dei concorrenti più iconici. Voto 10.

Voto 10 per Grecia Colmenares, un 9 per Alex Schwazer

Tra i concorrenti più apprezzati dopo questa prima puntata del Grande Fratello 2023, anche Grecia Colmenares, l'affascinante attrice venezuelana protagonista di varie telenovelas degli anni '80 e '90.

È una delle protagoniste Vip più attese e, sin dalle prime battute, pare aver conquistato i telespettatori. Il suo voto dopo la prima puntata é 10.

Anche il campione olimpico Alex Schwazer merita un voto alto: un 9. La sua storia ha colpito i telespettatori, curiosi anche di scoprire se, alla fine, riuscirà a realizzare il suo sogno di poter partecipare alle prossime olimpiadi di Parigi 2024.

L'uragano Giselda non convince il pubblico del Grande fratello: voto 5

L'ingresso nella Casa del GF di Giselda Torresan non è passato inosservato. La 34enne veneta è una grande appassionata di montagna e ha dichiarato che il suo uomo ideale è niente meno che Mauro Corona.

Giselda non ha convinto del tutto il pubblico da casa che, sul web, l'ha accusata di ostentare una finta umiltà solo per ottenere visibilità e consensi dal pubblico. Ecco perché al momento, il suo voto in pagella è basso. Per lei un 5.