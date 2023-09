La casa del Grande Fratello sta per riaprire i battenti: a circa quattro mesi dal trionfo i Nikita Pelizon, il reality-show è pronto a tornare con un'edizione del tutto rinnovata e ricca di sorprese. Se in rete già si vocifera di un possibile prolungamento della durata del programma, gli addetti ai lavori fanno sapere che quest'anno ci saranno regole più rigide, sia per i concorrenti che per i loro fan: qualora dovessero verificarsi episodi di violenza verbale all'interno di fandom, a farne le spese potrebbe essere l'inquilino al centro della diatriba.

Aggiornamenti sul meccanismo del Grande Fratello

Come ha anticipato Alfonso Signorini nell'intervista pubblicata sul settimanale che dirige, quest'anno al Grande Fratello cambia tutto.

Autori e produzione si sono messi alla ricerca di sconosciuti senza grilli per la testa, ovvero concorrenti genuini che non ambiscono ad entrare a far parte del mondo dello spettacolo una volta conclusa l'esperienza nella casa.

Per riportare il reality-show ai fasti di un tempo, gli addetti ai lavori hanno deciso di comporre un cast misto: tra le mura di Cinecittà, infatti, convivranno sia Vip che persone comuni.

Un'altra novità alla quale anche Mediaset tiene tanto, riguarda il supporto che gli inquilini riceveranno dall'esterno: i social saranno ancora importanti nelle dinamiche del gioco, ma il loro utilizzo sarà limitato alla "gara" e qualsiasi tipo di lite tra fandom verrà stroncata sul nascere.

Avvisto agli spettatori del Grande Fratello

A sostituire Giulia Salemi al timone dello spazio social del nuovo Grande Fratello, ci sarà Rebecca Staffelli: la ragazza avrà il compito di filtrare i messaggi che verranno scritti in diretta, selezionando quelli più in linea con le nuove linee guida della rete.

Anche gli addetti ai lavori, però, saranno molto attenti ai comportamenti dei fandom dei vari concorrenti: qualora qualcuno dovesse superare il limite (come è accaduto spesso con i "Donnalisi" o gli "Oriele"), c'è la possibilità che la produzione prenda provvedimenti per evitare che il tutto sfoci in una "guerra" tra gruppo di supporters di un inquilino piuttosto che di un altro.

A rischiare una punizione, dunque, saranno tutti i nuovi abitanti della casa più spiata d'Italia: i sostenitori dei protagonisti dell'edizione 2023 del reality-show, dunque, dovranno stare attenti a quello che scriveranno e pubblicheranno sui social perché potrebbe costare caro ai loro beniamini.

Novità in arrivo al Grande Fratello

La prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello andrà in onda lunedì 11 settembre, ma già oggi si parla di quello che potrebbe accadere in futuro se gli ascolti dovessero andare bene.

Su Twitter, infatti, si è già sparsa la voce che il reality-show potrebbe essere allungato rispetto ai tre mesi che sono previsti prima della partenza: le ultime indiscrezioni sostengono che Mediaset potrebbe prolungare la durata della trasmissione fino a gennaio 2024, ma al momento si esclude che si potrebbe arrivare a battere i record delle ultime stagioni (sei mesi e mezzo di "reclusione" per i vipponi).

Il cast di quest'anno è stato svelato solo in parte: all'8 settembre sono stati ufficializzati 6 concorrenti: Schwazer, Luzzi, Colmenares e i Nip Vittorio Menozzi, Letizia Petris e Giselda Torresan.