La soap opera Il Paradiso delle Signore, giunta alla sua ottava stagione, riaprirà i battenti con tante novità. Dagli spoiler sugli episodi in programmazione dal 18 al 20 settembre 2023 si evince che Marcello Barbieri (Pietro Masotti) farà la conoscenza del fratellastro Matteo Portelli (Danilo D’Agostino).

Trama Il Paradiso delle signore del 18 settembre: Marcello non riesce a consolare Adelaide

Le anticipazioni sull’episodio che verrà trasmesso lunedì 18 settembre svelano che il padre di Maria Ciro Puglisi (Massimo Cagnina), dopo essersi trasferito a Milano nella casa in cui vivevano gli Amato, inizierà a lavorare alla Caffetteria.

Lucia Giorgi, senza alcun preavviso, darà le dimissioni dal grande magazzino e Maria penserà di farla sostituire dalla sorella Agata (Silvia Bruno), pur sapendo che il padre si opporrà.

Matilde (Chiara Baschetti) si scuserà con Vittorio (Alessandro Tersigni) dopo aver assunto la sua ex venere Lucia nella Galleria Milano Moda, assicurandogli del fatto che non fosse a conoscenza che lavorava al grande magazzino.

Matteo vorrà parlare con Marcello. Nel contempo quest’ultimo non riuscirà a consolare Adelaide (Vanessa Gravina). La donna non riuscirà a ricongiungersi con Odile, per questo vorrà rimanere sola.

Anticipazioni del 19 settembre: Umberto indaga su Adelaide

Nella puntata di martedì 19 settembre, non appena Agata non se la sentirà di lavorare al Paradiso per non aver ricevuto l’approvazione del padre Ciro, la capo commessa Irene (Francesca Del Fa) avrà in mente un piano per farle cambiare idea.

Armando (Pietro Genuardi) convincerà Salvatore (Emanuel Caserio) a non licenziare Ciro.

Il dolore di Adelaide non passerà inosservato davanti agli occh di Umberto (Roberto Farnesi), il quale inizierà a fare delle domande per vederci chiaro.

Matteo dirà a Marcello di essere il suo fratellastro.

Spoiler del 20 settembre: il Commendatore Guarnieri preoccupato per Adelaide

Nell’episodio di mercoledì 20 settembre Adelaide sarà decisa a nascondere la sua sofferenza per la storia della figlia Odile, creduta morta per tutto questo tempo.

Marcello, dopo aver incontrato Matteo, telefonerà la sorella Angela (Alessia Debandi).

In vista della realizzazione della nuova copertina del Paradiso Market, la capo commessa Irene deciderà di far posare come modello Alfredo (Gabriele Anagni), invece Vittorio darà un’opportunità a Salvatore, sempre più determinato a fare breccia nel cuore di Elvira (Clara Danese).

Umberto, abbastanza turbato per Adelaide, si presenterà a Villa Guarnieri e verrà cacciato bruscamente da Marcello.