Diverse novità accadranno nel corso delle prossime puntate di Terra Amara in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Le trame turche della soap opera rivelano che Umit approfitterà della sua amicizia con Zuleyha per avvicinarsi nuovamente a Demir Yaman.

Anticipazioni Terra amara: Demir mette fine alla sua relazione clandestina

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Umit si avvicinerà a Demir per sedurlo dopo aver stabilito un patto con Fikret. Quest'ultimo figlio illegittimo di Adnan senior convincerà la nuova direttrice dell'ospedale di Cukurova a sedurre il ricco imprenditore per rovinare il suo matrimonio con Zuleyha.

Umit non farà fatica a sedurre Demir, tanto da entrare nelle sue grazie. Il figlio di Hunkar arriverà a promettere all'amante di essere disposto a divorziare da Zuleyha per vivere il loro amore alla luce del sole. Tuttavia, Demir cambierà presto idea, tanto da porre fine alla relazione clandestina con Umit dopo aver capito di amare ancora profondamente sua moglie, rimasta vittima di un incidente nel bosco. Umit però non accetterà il rifiuto del ricco imprenditore e per questo userà uno stratagemma che sarà disapprovato da Sevda.

Umit approfitta dell'amicizia con Zuleyha per avvicinarsi al ricco imprenditore

Nelle prossime puntate della soap opera, Umit approfitterà dell'amicizia stipulata con Zuleyha per presentarsi alla fattoria degli Yaman lasciando stupito addirittura Demir che capirà di essere nuovamente al centro delle sue attenzioni.

Nonostante questo, il ricco impresario cercherà di mantenere la calma come la cantante mentre Zuleyha continuerà imperterrita ad intrattenere l'ospite ignara di tutto quanto. A tal proposito, la madre di Adnan inviterà Umit a non temere in quanto prima o poi incontrerà l'amore della sua vita. Una volta fuori, la direttrice dell'ospedale di Cukurova saboterà la sua auto per costringere Demir a darle un passaggio fino a casa.

Un piano che però non andrà come sperato visto che Zuleyha pregherà un operaio di accompagnare la donna a casa.

Sevda non crede alla buona fede della direttrice dell'ospedale

Sevda non crederà nella buona fede di Umit, tanto da recarsi presso la sua abitazione per dirle di lasciare in pace Demir e Zuleyha. Un dialogo tra le due donne che diventerà sempre più incandescente.

La direttrice dell'ospedale dirà alla cantante di non farle la morale visto che è stata in passato come lei. Affermazioni che Sevda non comprenderà del tutto, tanto da chiederle una spiegazione ed essere più chiara una volta per tutte. Un incontro che verrà interrotto dall'arrivo improvviso di Mujgan in cerca di una parola di conforto dopo una nuova lite con Fikret.