Che fine ha fatto Armando Incarnato e perché non è più nel cast di Uomini e donne trono over? Sono passate un po' di settimane dall'inizio delle nuove registrazioni del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi che, dall'11 settembre, è tornato in onda anche in televisione.

L'assenza di Armando non è passata inosservata e in questi giorni, il cavaliere è tornato sui social con un post criptico che non è passato inosservato tra i numerosi fan che lo seguono e lo supportano sui social.

Armando sparisce dallo studio di Uomini e donne: assente alle varie registrazioni

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne è ripartito regolarmente nella fascia del daytime pomeridiano di Canale 5 e non sono mancate le sorprese.

Una di questa è quella legata al cavaliere napoletano del trono over che, contrariamente ad ogni aspettativa, non ha preso parte alle prime registrazioni di questa nuova edizione.

Armando non è apparso tra i protagonisti che affollano il parterre senior della trasmissione, così come non c'è stato neppure Riccardo Guarnieri.

Sulla loro assenza, però, non è stata proferita parola e non è stato detto nulla sul perché di questa assenza in trasmissione.

L'assenza di Armando Incarnato spiazza i fan di Uomini e donne

Sta di fatto che, con il ritorno della trasmissione su Canale 5, sono stati ancora di più gli spettatori che si sono chiesti perché Armando non fosse presente in studio, come ai vecchi tempi.

In tanti si chiedono cosa sia successo, dato che fino allo scorso maggio Armando è stato uno dei volti centrali del programma pomeridiano di Maria De Filippi, costantemente al centro dell'attenzione non solo per le sue vicende sentimentali ma anche per i suoi scontri accesi con i vari protagonisti del trono over.

In attesa di scoprire la verità su quanto sia successo, Armando è tornato sui social e lo ha fatto con un post che ha spiazzato i numerosi fan.

'Vorrei solo ritornare a sorridere', Armando Incarnato spiazza sui social dopo l'addio a U&D

Il cavaliere si è fatto immortalare con alle spalle la scritta "casa di riposo" ed ha aggiunto una frase che sembra essere il testamento del suo stato d'animo attuale.

"Lasciatemi in pace, vorrei solo ritornare a sorridere...", ha scritto l'ex volto di Uomini e donne nel suo post Instagram.

"Prendimi la mano, forse ne ho bisogno...", prosegue ancora Armando nel suo messaggio social che ha colpito particolarmente i suoi fan.

"Stanco di capire tutto e tutti!", chiosa infine il cavaliere che con queste frasi sibilline non ha fatto altro che acuire ancora di più il mistero inerente al perché della sua assenza nello studio del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.