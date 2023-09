Scoppia la lite notturna all'interno della casa del Grande Fratello 2023, ma le scene sono state censurate in televisione, complice la sospensione della diretta in piena notte.

Questa mattina, al suo risveglio, Letizia Petris è crollata in lacrime e parlando con gli altri concorrenti ha svelato ciò che era successo nel cuore della notte, quando le telecamere del Reality Show non mandano in onda le immagini tv.

A quanto pare ci sarebbero stati dei momenti di grande tensione e Grecia Colmenares si sarebbe scagliata contro Letizia.

Scene notturne censurate al Grande Fratello 2023: Letizia in lacrime

Quest'anno la diretta 24 ore su 24 del reality show viene sospesa nel cuore della notte. A partire dalle 2 le telecamere del GF si spengono e quindi gli spettatori non possono seguire le vicende dei vari concorrenti della casa più spiata d'Italia né su Mediaset Extra né in streaming su Mediaset Infinity.

Questa notte, però, c'è stato un acceso diverbio nella casa così come svelato da Letizia questa mattina.

La concorrente è apparsa in lacrime, fortemente provata da quanto è successo e ha svelato che Grecia le sarebbe saltata addosso.

Immediata la reazione di Paolo Masella, che ha prontamente consolato Letizia visibilmente scossa da quanto è accaduto nel cuore della notte e che è stato censurato in televisione.

Il pianto disperato di Letizia al Grande Fratello: Paolo interviene per consolarla (Video)

Anche Rosy Chin, ascoltando le parole della sua compagna di avventura di questa edizione, ha ammesso che stanno entrando sempre più nel vivo della trasmissione.

"Iniziano le dinamiche forti", ha svelato Rosy parlando con Letizia e Paolo, alludendo al fatto che il gioco inizi a farsi interessante.

Sta di fatto che agli spettatori e fan social del reality show Mediaset non è passata inosservata la scena di questa mattina all'interno della casa di Cinecittà e in tanti si chiedono se queste immagini verranno recuperate oppure no.

ma che è successo stanotte???

letizia che piange disperata e dice che grecia stanotte le è saltata addosso, il macellaio che si è alzato incazzato, rosy che dice “iniziano le dinamiche forti” e quello che sappiamo noi: il nullapic.twitter.com/DpYsd66IDq — Paola. (@Iperborea_) September 17, 2023

I fan chiedono la verità sullo scontro notturno al Grande Fratello 2023

Fino a questo momento, anche sui profili social della trasmissione, non sono state pubblicate le immagini dello scontro avvenuto questa notte e il mistero sembra infittirsi sempre più.

Gli appassionati del GF sperano di poter scoprire qualcosa in più nel corso del daytime di domani 18 settembre, in onda su Canale 5 alle 16:10, ma soprattutto durante la terza puntata serale del reality show, in programma dalle 21:30 con la conduzione di Alfonso Signorini e la partecipazione di Cesara Buonamici nelle vesti di opinionista.