Nelle prossime puntate de La Promessa, Jana potrebbe finalmente scoprire qualcosa in più riguardo la morte della madre. Dopo tante remore, Ramona le confiderà un segreto che riguarda Dolores e che potrebbe cambiarle per sempre la vita. Al momento le anticipazioni non raccontano nulla in merito ai dettagli, ma Ramona deciderà di fare questa confidenza a Jana dopo aver avuto un brutto litigio con Curro.

Ramona consiglia a Jana e Curro di vivere lontano da La Promessa

Ramona è l'unica a conoscenza della verità sulla morte di Dolores. Jana proverà diverse volte a chiederle di raccontarle tutto, ma niente, la donna non si vorrà "sbottonare", nemmeno quando Jana le farà incontrare Curro.

Ramona dirà a Jana di non volerle dire nulla in quanto teme per la sua incolumità, anzi inviterà sia lei che Curro a farsi una vita lontano da La Promessa, i due ragazzi però non saranno d'accordo: Curro non vuole abbandonare Eugenia, visto che l'ha cresciuto, e Jana vorrà stare al fianco del fratello. Le cose presto, però, potrebbero cambiare.

Il dolore di Curro per il matrimonio tra Martina e Antonio

Curro sarà giù di morale per il fatto che presto Martina diventerà la moglie di Antonio de Carvajal y Cifuentes. Quando sarà a La Promessa non farà altro che vedere la ragazza che si piegherà ai desideri del suo promesso sposo e dei suoi genitori. Non sopporterà la cosa, così deciderà di occupare la mente con altre faccende, magari facendo visita a Ramona.

Le parlerà del suo passato, nonostante Jana gli abbia proibito di farlo.

La ragazza avrà le sue buone ragioni, infatti temerà che Ramona possa reagire male se Curro dovesse chiederle informazioni sul suo passato e così sarà. Il ragazzo farà pressioni su Ramona, affinché gli racconti che cosa è successo durante la sua infanzia, ma Ramona si arrabbierà seriamente.

Solo l'intervento di Jana riuscirà a salvare la situazione, sennò chissà che cosa sarebbe accaduto.

Ramona svela un segreto a Jana

Intanto la notizia del ritorno di Pia arriverà pericolosamente anche a La Promessa: sarà Petra a correre da Cruz e a dirle che Ramona è tornata in città. È chiaro che Ramona conosca qualcosa che potrebbe mettere in serio pericolo Cruz, ma di che cosa si tratta?

Nel mentre, lontano dal palazzo, Ramona si mostrerà un po' più magnanima nei confronti di Jana. In confidenza le confesserà un segreto riguardante la madre Dolores, una cosa che ha custodito per anni. Non sarà una verità facile da affrontare, visto che la cosa potrebbe cambiare per sempre la vita di Jana. Curro, invece, si pentirà per ciò che è successo con Ramona, per questo motivo le chiederà scusa e avrà modo di riconciliarsi con lei.