Sono bastate poche parole per far aprire Belen Rodriguez: leggendo il commento di una fan che la trova tanto dimagrita, l'argentina ha ammesso di aver perso 7 chili negli ultimi mesi. Il periodo della separazione da Stefano, dunque, non è stato per niente facile per la showgirl, che oggi ha ritrovato sia il sorriso che la voglia di mangiare grazie all'imprenditore Elio Lorenzoni.

La confidenza di Belen ai follower

Sotto alle ultime foto che Belen ha postato su Instagram (quelle nelle quali sfoggia un look "da intellettuale" con tanto di occhiali da vista e gilet), tanti fan hanno commentato facendo riferimento alla figura sempre più esile della conduttrice.

La diretta interessata ha dato ragione a chi ha fatto questo appunto, ma ha anche confessato: "Sì, è vero. Purtroppo gli ultimi mesi sono stati davvero complicati".

L'argentina, dunque, ha ammesso di aver subito un forte dimagrimento durante l'estate, ovvero nel periodo in cui si è separata dal marito Stefano per l'ennesima volta.

Se sui social network si è sempre mostrata sorridente, la Rodriguez avrebbe sofferto molto per la fine del suo matrimonio, al punto da non riuscire più a mangiare.

"Ho perso 7 chili", ha scritto ancora la sudamericana per giustificare i vestiti larghi che indossa di recente e il viso sempre più scarno che sfoggia in rete e nella vita di tutti i giorni.

L'amore fa tornare il sorriso a Belen

Se gran parte dell'estate l'ha passata a soffrire per la rottura con Stefano (un addio che non si sa ancora chi l'abbia voluto, se il conduttore o la showgirl), Belen ha ritrovato il sorriso accanto all'uomo con il quale è stata paparazzata nelle ultime settimane.

Sui social network, infatti, la Rodriguez ha ufficializzato la storia con Elio e da quel momento non fa altro che condividere foto e momenti della sua felicità.

"Ora sto mangiando come una pazza", ha assicurato l'argentina a tutti quei fan che si sono detti preoccupati per il forte dimagrimento che ha avuto nel corso delle vacanze.

L'imprenditore Lorenzoni, dunque, ha cambiato la vita della presentatrice in tutto e per tutto: accantonato il dolore per la fine del matrimonio con De Martino, da un po' di tempo a questa parte Belen è rinata e il merito è soprattutto del suo nuovo fidanzato.

Il 'mi piace' di Emma alla felicità di Belen

Da quando ha iniziato a pubblicare su Instagram foto e video del suo nuovo amore, la showgirl sta ricevendo sia critiche che complimenti. Tra coloro che di recente hanno apprezzato i post su Elio c'è anche Emma Marrone, che ha messo "mi piace" a diversi scatti nei quali compaiono sia Belen che il suo compagno Lorenzoni.

Le due donne sono legate da un passato amoroso accanto allo stesso uomo: prima la cantante e poi l'argentina, infatti, hanno amato Stefano De Martino e gli hanno perdonato di tutto prima di decidere di interrompere la relazione.

Il tempo, però, ha guarito anche le ferite più profonde, così oggi la pugliese è amica sia dell'ex fidanzato che di Rodriguez; quest'estate, prima che i due si separassero, la vincitrice di Amici ha pranzato con entrambi e con il piccolo Santiago a Napoli nel periodo in cui ci sono stati i festeggiamenti per il 3° scudetto della squadra di calcio della città.

Anche il presentatore Rai sembra aver voltato pagina dopo l'addio alla moglie: in questi giorni, infatti, siti e riviste hanno pubblicato le immagini dell'ex ballerino in compagnia di Martina Trivelli, una 26enne che non fa parte del mondo dello spettacolo e con la quale Stefano ha trascorso una serata romantica e passionale (dopo cena i due sono stati paparazzati all'ingresso dell'abitazione milanese di lui, dalla quale la giovane è uscita solo il mattino seguente).