Prosegue tra alti e bassi l'edizione 2023 del Grande Fratello. Visto il poco attaccamento che gli spettatori hanno dimostrato nei confronti degli inquilini della casa, all'inizio della puntata del 25 settembre Alfonso Signorini ha cercato di "svegliarli". Il presentatore ha invitato i concorrenti ad esporsi di più e a regalare quelle dinamiche che interessano al pubblico. Ascolti in leggera risalita dopo la "débacle" delle settimane precedenti.

Aggiornamenti sul cast del Grande Fratello

Non sono bastate le sfuriate di Beatrice e Fiordaliso per un gioco proposto dal Grande Fratello a riaccendere l'interesse del pubblico per l'edizione che ha debuttato lo scorso 11 settembre.

I numeri che hanno fatto registrare le prime puntate del reality-show, infatti, non sono stati all'altezza delle aspettative: fatta eccezione per la diretta d'esordio, tutte le altre sono state seguita da una media di 2 milioni di persone, per uno share che ha superato raramente il 17%.

A fronte dei risultati non eccellenti che ha ottenuto il format Mediaset nelle sue prime due settimane di programmazione, l'altra sera Alfonso ha deciso di correre ai ripari facendo un "discorsetto" agli inquilini della casa.

All'inizio dell'appuntamento che ha condotto lunedì 25 settembre, infatti, Signorini ha suggerito ai concorrenti di non nascondersi e a non avere paura di dire quello che pensano: un modo un po' formale di dare una svegliata al cast che fatica a suscitare interesse nei telespettatori.

Le parole del presentatore del Grande Fratello

Non appena si è collegato con la casa all'inizio della quinta puntata, Signorini ha detto: "Sono passati quasi 20 giorni da quando abbiamo cominciato e premetto che siete tutti bravi ed educati".

"L'educazione, però, non significa non essere sé stessi ma dire agli altri le cose in faccia con convinzione", ha aggiunto il conduttore del Grande Fratello nel discorso che ha messo d'accordo tutto il pubblico di Canale 5.

Sin da quando si sono riaperte le porte dell'abitazione più spiata d'Italia, gli spettatori hanno avuto la sensazione che i concorrenti abbiano quasi paura di confrontarsi, intimoriti dalle nuove linee guida che ha imposto Mediaset per eliminare il "trash" da tutti i suoi programmi.

"Manifestate le vostre idee, anche a costo di apparire scomodi.

Educazione non è perbenismo", ha detto ancora il presentatore del reality-show agli inquilini che lo ascoltavano in silenzio.

Il parere di chi guarda il Grande Fratello

"Non nascondetevi, anche perché noi vi sgamiamo lo stesso", ha concluso Alfonso prima di dare ufficialmente il via alla quinta puntata del Grande Fratello.

Le parole del conduttore sono state un invito agli inquilini a dare ai fan quello che desiderano vedere, quindi dinamiche interessanti ed interazioni che fino ad oggi sono mancate anche per paura di un provvedimento o di andare contro le regole del programma.

Sui social network, inoltre, ieri sera è stato pubblicato un messaggio che ha messo d'accordo gran parte degli spettatori ed è il seguente: "Alfonso gli voleva dire di non fare i noiosi.

Litigate sennò ci annoiamo".

L'appuntamento che è andato in onda lunedì 25 settembre, inoltre, ha segnato una lieve risalita del GF in termini di ascolto.

A guardare la puntata in cui il gruppo è stato diviso in due (alcuni in casa e altri in tugurio), sono stati in 2,4 milioni, per uno share che è tornato a superare il 18%.

Se i gieffini dovessero seguire il suggerimento di Signorini, la trasmissione potrebbe riprendere quota dopo un inizio un po' fiacco soprattutto in termini numerici e di interazioni social.