In My home my destiny Zeynep e Mehdi divorzieranno. La coppia arriverà a un punto di non ritorno e il tutto a causa dell'atteggiamento violento di Mehdi, che all'uscita dal tribunale si dispererà per aver perso la moglie per sempre. Zeynep lascerà l'abitazione della famiglia Karaca per andare a vivere in una nuova casa insieme alla madre Sakine, Sultan e la migliore amica Emine.

Zeynep non sopporta l'atteggiamento violento di Mehdi, così chiede il divorzio

Zeynep ha sopportato tante cose nel suo matrimonio: la gravidanza di Benal, Müjgan che si è sempre comportata come una vipera nei suoi confronti e tutto l'ha fatto proprio per amore di Mehdi.

Per questo rimarrà delusa quando il marito inizierà a non fidarsi di lei e la gelosia lo porterà a compiere degli atti scellerati, come segregarla in casa e non permetterle nemmeno di lavorare.

Sarà la goccia che farà traboccare il vaso, per questo Zeynep si deciderà a chiedere il divorzio e a far partire le pratiche.

Barış aiuta Zeynep in questo momento di difficoltà

La ragazza lascerà la casa della famiglia Karaca insieme alla madre Sakine, e per pochi giorni le due andranno a stabilirsi da Sultan. Anche quest'ultima, però, sarà in procinto di traslocare: venderà casa e negozio, e con il ricavato vorrà permettere a Emine di farsi una nuova vita con un'attività tutta sua, vista anche la delusione che le ha inflitto Faruk diventando il promesso sposo di Selin.

Zeynep allora si adopererà per trovare una nuova casa dove lei, Sakine, Sultan ed Emine potranno vivere insieme. La troverà, ma non avrà i soldi necessari per la caparra, così chiederà a Barış un anticipo sul suo stipendio e glielo concederà.

È la fine per Zeynep e Mehdi

Grazie anche alle conoscenze dello studio legale in cui lavora, Zeynep riuscirà a ottenere il processo per il divorzio in tempi brevi.

Davanti al giudice Zeynep e Mehdi confermeranno la volontà di voler divorziare e sarà lui a dichiararli ufficialmente divorziati. Non sarà previsto né il pagamento degli alimenti e nemmeno la divisione dei beni.

Usciranno dall'aula del tribunale e la prima cosa che faranno sarà stringersi amichevolmente la mano. Nessuno dei due vorrà che l'ex coniuge veda la situazione di sofferenza che sta vivendo dentro, soprattutto Mehdi, che con il suo fare da duro lascerà il tribunale per dirigersi verso la macchina.

Quando sarà dentro la sua automobile, però, si lascerà andare a un pianto disperato. Lui ama veramente Zeynep e non riuscirà a immaginare una vita senza di lei. L'unica cosa che lo consolerà sarà l'inizio di una nuoca carriera lavorativa. Infatti insieme a Nuh apriranno un negozio di vendita di pneumatici.