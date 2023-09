Le anticipazioni sul cast di Amici 23 rivelano che quest'anno ci saranno un bel po' di novità legate al corpo docenti e ballerini dello show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Tra i volti confermati spicca quello di Raimondo Todaro, dopo che per tutta l'estate il suo nome è stato tra quelli in bilico per la ventitreesima edizione.

Tra le new entry, invece, sembrerebbe in bilico la presenza della coppia composta da Mattia e Benedetta, volti noti della passata stagione del talent show.

Le anticipazioni sul nuovo cast di Amici 23: ecco chi c'è e chi no

Le anticipazioni sul cast di Amici 23 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Raimondo Todaro nelle vesti di prof di ballo del talent show.

Contrariamente alle indiscrezioni che sono circolate nel corso dell'estate, il prof di ballo non è stato escluso dal cast del talent show di Canale 5.

Raimondo Todaro continuerà a essere uno degli insegnanti della scuola più famosa d'Italia, pronto a mettersi alla prova per cercare di portare i suoi futuri allievi al serale di questa nuova edizione.

Tra i volti confermati spiccano anche quelli di Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Il ritorno di Anna Pettinelli: anticipazioni Amici 23 cast

Novità in arrivo nel cast dei prof di canto, dove quest'anno non ci sarà Arisa. Le anticipazioni ufficiali sul cast di Amici 23 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Anna Pettinelli, pronta a mettersi nuovamente in gioco come insegnante dello show di Maria De Filippi.

Lei stessa sui social ha confermato la notizia, dicendo di essere molto felice di poter entrare nuovamente a far parte della squadra del talent show Mediaset, dopo che lo scorso anno è stata uno dei volti fissi delle trasmissioni pomeridiane di Rai 1, come La vita in diretta e Domenica In.

Mattia e Benedetta in bilico per la nuova stagione di Amici 23

Le anticipazioni sul cast di questa nuova edizione vedevano in lizza anche Mattia Zenzola come papabile nuovo professionista dello show.

Dopo la vittoria dello scorso anno, Mattia sembrava in lizza per entrare a far parte del cast, così come si parlava di un ritorno di Benedetta, che già lo scorso anno ha vestito i panni di "professionista" al serale, proprio con Zenzola.

A quanto pare, però, la loro partecipazione al talent show sarebbe in bilico, dato che Mattia e Benedetta potrebbero entrare a far parte del cast del musical di Mare fuori, diretto da Alessandro Siani.

Per entrambi si tratterebbe di un debutto importante e di una nuova esperienza che permetterebbe loro di cimentarsi in una avventura del tutto inedita.