Ci sarebbe l'ennesima crisi in corsa tra i due protagonisti più litigiosi dell'ultimo Grande Fratello Vip. Nell'aggiornare i fan sulle condizioni del suo occhio, Daniele ha fatto sapere che la situazione con Oriana è complessa e che la sua imminente partecipazione al Gran Hermano non aiuterà. Gli "Oriele" sono ancora al centro dell'attenzione mediatica per un tira e molla che va avanti dallo scorso maggio.

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello Vip

Il silenzio di Oriana sull'infortunio di Daniele non sarebbe stato un caso: stando a quello che ha confidato il veneto su Twitter, tra lui e la fidanzata è di nuovo "maretta".

Nei messaggi che ha postato sul suo account il 12 settembre, Dal Moro ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute dopo l'incidente con la moto d'acqua che gli ha provocato un trauma facciale e suture alla palpebra.

"Non sto per niente bene, l'occhio è peggiorato e dovrò fare una visita oculistica", ha esordito l'ex concorrente del Grande Fratello Vip nello sfogo che i siti stanno riportando in queste ore.

Nei giorni scorsi, infatti, il ragazzo ha documentato su Instagram tutto quello che gli è successo: da foto con la ferita in primo piano ad altre con il referto del medico del Pronto Soccorso.

Il silenzio della finalista del Grande Fratello Vip

Prima che i fan gli chiedessero di Oriana e di come vanno le cose tra loro, Daniele ha scritto sui Twitter: "La situazione con lei è complessa".

"A tempo debito vi racconterò tutto, ma sta di fatto che lei se ne è fregata altamente. Non ha avuto i comportamenti di una persona che sta per allontanarsi dall'uomo della sua vita per tanto tempo", ha sbottato Dal Moro sul web.

Anche se non l'ha detto espressamente, agli "Oriele" è parso evidente che il veneto si riferisse all'imminente partecipazione di Marzoli al Gran Hermano Vip, ovvero alla versione spagnola del reality-show che li ha fatti conoscere alcuni mesi fa.

Tra i due, dunque, ci sarebbe di nuovo una crisi in corso per gli atteggiamenti che la venezuelana avrebbe assunto poco prima del ritorno a Madrid, dove tornerà a vivere a brevissimo.

La diretta interessata non ha ancora risposto alle frecciatine del fidanzato, così come non ha commentato l'incidente che gli è costato un trauma facciale e problemi ad un occhio.

Il parere di chi guarda il Grande Fratello Vip

La storia tra Daniele e Oriana è iniziata nella casa del Grande Fratello Vip meno di un anno fa: dopo un breve flirt con Antonino Spinalbese, l'influencer ha ceduto al corteggiamento di Dal Moro e tra loro è nata una vera e propria relazione.

Una volta usciti dal programma, però, quelli che i fan hanno ribattezzato "Oriele" non hanno fatto altro che lasciarsi e riprendersi, con tanto di annunci sui social o nelle interviste ai settimanali.

L'ultima apparizione pubblica della coppia risale a meno di una settimana fa sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia: in quell'occasione, Daniele e Oriana si sono mostrati affiatati e innamorati.

Oggi, 12 settembre, l'imprenditore fa sapere di non aver apprezzato alcuni comportamenti della fidanzata, soprattutto in vista della sua imminente partenza per la Spagna. L'esperienza di Marzoli al Gran Hermano Vip, potrebbe essere "fatale" per la storia d'amore che da mesi tiene banco su siti e riviste per i suoi infiniti alti e bassi.