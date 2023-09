Diversi colpi di scena sono in serbo nel corso delle prossime puntate de La Promessa che il pubblico avrà modo di vedere in onda su Canale 5.

Le trame della soap opera ambientata in Spagna svelano innanzitutto che Jana (Ana Garces) scoprirà che Curro è in realtà suo fratellastro: i due condividono solo la madre Dolores (Anai Gonzalez) ma non il padre.

Anticipazioni de La promessa: Curro scopre che Lorenzo era stato tradito da sua madre

Le anticipazioni de La promessa rivelano che Jana spingerà Curro a credere che Lorenzo non sia il suo vero padre.

Il giovane accuserà inizialmente la domestica di aver messo in dubbio l'onore di sua madre Eugenia ma in un secondo momento inizierà a rivalutarne le parole chiedendo perciò una spiegazione alla zia Cruz.

Neanche a dirlo, la darklady parlerà a suo nipote di un presunto tradimento di Eugenia ai danni di Lorenzo, in tal modo Curro comprenderà per quale motivo suo padre lo avesse sempre considerato con disprezzo arrivando perfino a frustarlo.

Lorenzo confessa a suo figlio che è frutto di una relazione extraconiugale di Eugenia

Nelle prossime puntate della soap opera spagnola, Curro deciderà allora di affrontare Lorenzo (Guillermo Serrano) che confermerà la versione di Cruz. L'uomo infatti ammetterà al ragazzo di odiarlo dato che è frutto di una relazione extraconiugale di Eugenia (Alicia Moruno).

In questa circostanza, il capitano gli farà notare che sarebbe comunque più opportuno tacere sulla vicenda se non vuole perdere gli agi che la famiglia De La Mata può garantirgli.

A questo punto Curro accetterà il consiglio di Lorenzo, una scelta che il giovane confiderà a Jana, che sarà però colta da un dubbio che si toglierà solo quando si recherà sulla tomba del defunto padre.

Jana scopre che lei e Curro sono fratellastri

Jana scoprirà così che suo padre era deceduto nello stesso anno della sua nascita. Per questo motivo, la protagonista comprenderà che Curro non può essere figlio dell'uomo in quanto nato solo quattro anni dopo. Jana apprenderà così che il ragazzo è il suo fratellastro dato che condividono la madre Dolores.

Nonostante questo, la domestica continuerà a provare molto affetto nei confronti di Curro, sebbene debba portare alla luce un altro quesito. La giovane infatti vorrà scoprire l'identità del vero padre del ragazzo, riuscirà nella sua impresa?

Non resta che attendere le prossime anticipazioni de La promessa per scoprire come evolverà la storyline della soap opera ambientata in Spagna.