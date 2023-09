Nel giorno in cui è previsto il debutto della nuova edizione del Grande Fratello, due protagonisti dell'anno scorso sono finiti al centro del Gossip per motivi che non hanno a che fare con la loro relazione. Daniele Dal Moro ha usato i social per mostrare il taglio che gli ha provocato una caduta dalla moto ad acqua: in ospedale è stato confermato il trauma facciale ma nessuna altro tipo di danno. In tutto questo, Oriana Marzoli non ha speso neppure una parola per il fidanzato e per quello che gli è successo.

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello Vip

Mentre Signorini si scusava per il cast del loro Grande Fratello (definito a Verissimo volgare e aggressivo), Oriana e Daniele finivano un'altra volta al centro dell'attenzione mediatica ma non per il loro infinito tira e molla.

Domenica 10 settembre, infatti, Daniele ha fatto preoccupare i fan pubblicando su Instagram due foto del suo occhio (sopra il quale c'era un evidente taglio) e accompagnandole con la scritta: "Ok, sto andando in ospedale".

Dopo essersi fatto visitare dai medici, Dal Moro è riapparso sui social network con il referto che accertava la natura del suo infortunio: "Trauma facciale con la moto d'acqua".

"Nega perdita di coscienza, vigile, orientato, fasia corretta, non deficit neurologici in atto.

Ferita della palpebra superiore, sutura intradermica con ethilon", questo è quello che si legge sul foglio che i dottori hanno consegnato al ragazzo al termine della visita.

Il red carpet dei volti del Grande Fratello Vip

I fan del Grande Fratello Vip, dunque, prima si sono allarmati per l'infortunio di Daniele ma dopo hanno spostato l'attenzione su un altro dettaglio.

Dopo che Dal Moro li ha rassicurati sul suo stato di salute, i sostenitori degli "Oriele" hanno sottolineato lo strano silenzio che Oriana ha deciso di sposare in questa situazione.

Dando un'occhiata al profilo Instagram della ragazza, infatti, si può notare che il 10 settembre (giorno in cui il fidanzato è andato in ospedale per una ferita alla palpebra causata da un incidente con la moto d'acqua) ha pubblicato solo foto e video dell'esperienza alla Mostra del Cinema di Venezia.

Marzoli ha scelto di usare i social network per condividere nuovi contenuti del red carpet che ha fatto l'altro giorno, riassumendoli in un filmato nel quale si vede anche Daniele in smoking al suo fianco.

A tanti è sembrato strano che la giovane non abbia proferito parola su quello che è successo al compagno, soprattutto perché ha preferito concentrarsi sulla sfilata sul tappeto rosso di un paio di giorni prima.

Alti e bassi dopo il Grande Fratello Vip

Il silenzio di Oriana sull'infortunio di Daniele, però, non dovrebbe avere a che fare un'ennesima crisi di coppia.

Gli "Oriele" si sono riappacificati circa una settimana fa e a distanza di pochi giorni dall'annuncio di rottura di lei sui social network.

Molti curiosi, però, stanno iniziando a dubitare di Dal Moro e Marzoli, soprattutto perché i loro mediatici addii avvengono quasi sempre a ridotto di eventi importanti: l'ultimo il weekend che precedeva il loro red carpet a Venezia.

Intervistati alla Mostra del Cinema sul tira e molla che stanno vivendo da quando hanno lasciato la casa del Grande Fratello Vip, i due ragazzi hanno fatto sapere di litigare tanto per incompatibilità caratteriale ma di non riuscire a stare lontani per lunghi periodi.

"Ci lasciamo e poi facciamo pace, noi siamo così", ha spiegato la bella influencer che a breve dovrebbe tornare a vivere a Madrid.

Si vocifera di un'imminente partecipazione di Oriana alla versione spagnola del GF Vip, e qualche sito azzarda ad ipotizzare anche quella di Daniele allo stesso reality.