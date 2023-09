In My home my destiny si racconta uno spaccato della società di oggi e verranno trattati dei temi molto importanti e attuali come lo stalking e il femminicidio. La vittima di quest'ultimo sarà Müjgan, la sorella di Mehdi.

La storia di Müjgan e Burhan

Nelle puntate della seconda stagione della serie, di cui alcune sono già disponibili su Mediaset Infinity, il pubblico conoscerà una Müjgan che sicuramente penserà di più a se stessa. Tutto inizierà soprattutto perché a Istanbul rimetterà piede un suo vecchio amore, Burhan. I due sono stati insieme da giovani, ma la storia si è interrotta bruscamente quando il padre di Burhan ha ucciso quello di Müjgan.

La ragazza ha sempre pensato che il suo fidanzato non c'entrasse nulla con la vicenda, ma Mehdi non la pensava allo stesso modo. Lui e Burhan erano grandi amici, ma dopo l'omicidio del padre ha iniziato a vederlo come un nemico, al punto da farlo isolare da tutti e a costringerlo a lasciare la Turchia per rifarsi una nuova vita.

La vendetta di Burhan

Burhan, invece, tornerà e aprirà nel quartiere di Müjgan una caffetteria. Lei all'inizio non cederà alle sue lusinghe, ma alla fine si lascerà andare. Il primo incontro non andrà affatto bene, visto che verrà beccata da Mehdi, che picchierà Burhan e lo farà finire in ospedale.

Successivamente ci saranno altri incontri, paralleli però alla vendetta che Burhan coverà nei confronti di Mehdi.

Insieme ai suoi uomini organizzerà un agguato nel nuovo negozio di pneumatici del ragazzo. Mehdi riceverà talmente tante botte che verrà trovato privo di sensi, al punto che inizialmente penseranno che sia morto.

L'insano gesto di Burhan

Ci sarà la corsa in ospedale, Mehdi si salverà, ma Müjgan capirà che non potrà mai essere felice con Burhan, così lo lascerà e deciderà di andarsene da Istanbul.

Il suo viaggio sarà direzione Erzurum, luogo in cui si è trasferita la madre Zeliha.

Andrà alla stazione dei pullman dove verrà raggiunta da Cemile e Nuh per un ultimo saluto. Non si renderà conto di essere seguita anche da Burhan. Per un primo momento si penserà che l'uomo voglia vederla per un'ultima volta, invece vorrà compiere un insano gesto.

La morte di Müjgan

Burhan non accetterà l'addio di Müjgan, così le punterà una pistola contro ferendola gravemente. Successivamente prenderà l'arma, la punterà contro se stesso e si toglierà la vita. Müjgan verrà portata con urgenza in ospedale e il suo quadro clinico non sarà dei migliori.

Lotterà tra la vita e la morte, e al suo capezzale correranno sia Cemile che Mehdi. Müjgan si troverà in terapia intensiva e Mehdi avrà l'opportunità di vederla. Quando sarà accanto a lei, però, Müjgan avrà un arresto cardiaco, i medici proveranno a rianimarla ma purtroppo non ci sarà nulla da fare. Müjgan morirà tra le braccia del fratello.