Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 della settimana 18-22 settembre rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Adelaide, la quale si farà i conti con il rifiuto da parte di sua figlia.

Spazio anche alle vicende di Maria, che si sentirà in forte crisi dopo il bacio con Matteo Portelli, che finirà per destabilizzarla.

Salvatore deciderà di dare una chance al padre di Maria e di assumerlo nella sua nuova Caffetteria.

Adelaide rifiutata dalla figlia Odile: anticipazioni Il Paradiso 18-22 settembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 fino al 22 settembre rivelano che Adelaide affronterà il rifiuto della figlia Odile.

La ragazza sarebbe dovuta arrivare a Milano per stare un po' di tempo con la mamma, ma alla fine ha scelto di non presentarsi e di darle buca.

Un duro colpo per la contessa, la quale subirà questo rifiuto e per lei saranno delle giornate particolarmente complicate e difficili.

Adelaide vorrà stare da sola, motivo per il quale finirà per rifiutare anche la compagnia di Marcello, al quale chiederà di non disturbarla e di rispettare la sua volontà.

Maria in crisi per Matteo: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 22 settembre

L'atteggiamento strano di Adelaide finirà per destare l'attenzione di Umberto, che non sa nulla dell'esistenza della figlia segreta della donna.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 22 settembre rivelano che il Commendatore Guarnieri deciderà di indagare per scoprire la verità sulla contessa e alla fine riuscirà a entrare in possesso di preziose informazioni.

Occhi puntati anche su Maria. La giovane sarta non riuscirà a non pensare al bacio che c'è stato con Matteo Portelli, il fratellastro di Marcello arrivato a Milano per iniziare una nuova vita.

Complice la relazione a distanza che sta vivendo con Vito, Maria sarà in piena crisi e quando rivedrà Matteo si sentirà ancora più scossa.

Salvo assume Ciro, Agata nuova venere: anticipazioni Il Paradiso al 22 settembre

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 18 settembre rivelano che Salvatore deciderà di assumere il papà di Maria all'interno della sua nuova Caffetteria.

Ciro Puglisi, quindi, avrà la possibilità di mettersi in gioco come barista.

Inizialmente, però, le cose non andranno proprio nel verso giusto e Salvo non sarà soddisfatto al 100%.

Novità anche per Agata, sorella di Maria, che si metterà alla prova come nuova venere del Paradiso delle signore, nonostante il secco "no" del padre Ciro.