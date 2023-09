Le prossime puntate di Un posto al sole previste su Rai 3 potrebbero portare Lara ad attuare la sua vendetta nei confronti di Roberto e Marina, dato che i due coniugi hanno intenzione di smascherare la perfida donna e portare alla luce la verità sul piccolo Tommaso. A quel punto, la vendetta di Lara potrebbe avere a che fare proprio con il bambino figlio della domestica Ida.

Spazio anche alle vicende di Damiano che, nel corso dei prossimi appuntamenti, potrebbe ritrovarsi in serio pericolo di vita.

Lara messa alle strette da Roberto e Marina nelle prossime puntate di Upas su Rai 3

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in programma su Rai 3, rivelano che Lara si ritroverà messa alle strette, dato che Roberto desidera andare fino in fondo sulla vicenda del piccolo Tommaso e deciderà di far luce su quanto sta accadendo.

La reazione di Lara, però, potrebbe spiazzare tutti e non si esclude che la donna possa addirittura mettere in pericolo il bambino stesso.

Sì, perché per punire Roberto, Lara potrebbe addirittura mettere in atto il rapimento del piccolo Tommaso, consapevole del fatto che in questo modo andrebbe a ferire profondamente il suo ex compagno, che si è affezionato moltissimo al bambino.

Lara rapisce il piccolo Tommaso nelle prossime puntate di Upas?

Tommaso, quindi, potrebbe ritrovarsi in pericolo in balia di Lara che già in passato ha dimostrato di essere una donna senza scrupoli e di non farsi problemi ad agire anche contro il bambino stesso.

Cosa succederà questa volta? Lara tornerà a spingersi oltre mettendo a repentaglio la vita del figlio di Ida, oppure riuscirà a fermarsi prima che possa essere troppo tardi?

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nel corso delle prossime settimane al centro delle dinamiche ci saranno anche le vicende di Damiano.

Il poliziotto continuerà a portare avanti il suo "doppio gioco", dato che collabora in segreto con la polizia ma sta facendo credere ad Eduardo di essere dalla sua parte.

Damiano si ritrova in pericolo di vita nelle prossime puntate di Upas?

Ebbene, il piano di Damiano potrebbe essere smascherato dallo stesso Eduardo e a quel punto l'uomo potrebbe ritrovarsi in serio pericolo di vita.

Sì, perché il poliziotto potrebbe ritrovarsi a dover affrontare l'ira spietata di Eduardo, pronto a tutto pur di vendicarsi per il torto subito. Non si esclude che, a quel punto, Damiano si ritrovi a rischiare di morire e possa avere la peggio nello scontro contro il fratello della sua ex compagna Rosa.