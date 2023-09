L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 prosegue nella settimana che va dal 18 al 22 settembre con le nuove puntate in prima visione assoluta, che si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena.

Spazio in primis all'arrivo di un nuovo personaggio misterioso che porterà un po' di caos e scompiglio all'interno delle dinamiche della soap.

Trattasi del giovane Matteo Portelli che, dopo essere arrivato a Milano, si recherà da Marcello per dargli un annuncio a dir poco spiazzante e inaspettato.

Arriva Matteo Portelli nelle nuove puntate de Il Paradiso 8 al 22 settembre

Nel dettaglio, le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 sono confermate nella settimana 18-22 settembre, come sempre dalle 16:05 alle 17 circa su Rai 1.

I colpi di scena non mancheranno e, al centro delle nuove trame della soap opera, ci sarà spazio per le vicende di Matteo Portelli, new entry di questa stagione interpretato dall'attore Danilo D'Agostino.

Il giovane Matteo, dopo essere arrivato a Milano e aver strappato un bacio a Maria salvandola dall'aggressione di alcuni balordi, si metterà sulle tracce di Marcello.

Il motivo? C'è un segreto legato al passato familiare di entrambi, che Matteo intende comunicare al più presto al giovane Barbieri, ormai diventato uno degli uomini di maggior successo della società milanese.

Marcello scopre di avere un fratellastro nelle nuove puntate de Il Paradiso 8 al 22 settembre?

E così, nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8 in programma fino al 22 settembre in prima visione assoluta su Rai 1, potrebbe venire fuori la verità sul legame tra Matteo e Marcello.

Il giovane Portelli potrebbe confessare a Marcello che sono fratellastri: entrambi figli dello stesso padre, ma di due madri differenti.

Un segreto che finirà per sconvolgere il giovane Barbieri, il quale però si mostrerà comunque pronto a recuperare il legame affettivo con questo fratello che non ha mai conosciuto prima d'ora e di cui ignorava completamente l'esistenza.

Maria alle prese con i suoi familiari a Milano nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8

E poi ancora, al centro delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 ci saranno anche le vicende della contessa Adelaide, alle prese con l'arrivo della figlia segreta.

Occhi puntati anche su Maria Puglisi: la giovane stilista del grande magazzino milanese dovrà affrontare l'arrivo in città dei suoi familiari, che hanno scelto di trasferirsi stabilmente a Milano.

La presenza dei genitori di Maria, in un primo momento, si rivelerà un po' ingombrante per la donna: in particolar modo, si ritroverà a confrontarsi in maniera animata con suo padre Ciro.

Proseguono le repliche de Il Paradiso delle signore nel daytime di Rai 1

In attesa dell'arrivo di queste nuove puntate in prima visione assoluta, fino al prossimo venerdì 8 settembre, gli spettatori potranno rivedere le puntate conclusive della passata stagione de Il Paradiso delle signore, trasmesse in replica in daytime.

Un modo per fare un tuffo nel passato e permettere agli spettatori di rinfrescarsi le idee in attesa dell'ottavo capitolo che debutterà ufficialmente lunedì 11 settembre su Rai 1 e sarà visibile anche in streaming online sul sito gratuito Rai Play.