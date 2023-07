La soap opera Il Paradiso delle Signore tornerà in onda su Rai 1 lunedì 11 settembre 2023. Le puntate inedite dell'ottava stagione, attualmente in lavorazione, riserveranno al pubblico tante novità. Tra queste, alcune riguarderanno l'introduzione di nuovi personaggi, come il giovane Matteo Portelli. Stando alle anticipazioni ufficiali della popolare fiction daily, la new entry sarà imparentata con Marcello Barbieri. Occhi puntati anche sull'emigrazione della famiglia Puglisi, formata da Ciro, Concetta e Agata.

Spoiler Il Paradiso delle signore 8: Marcello ha un fratello

Aria di novità nell'ottava stagione de Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni delle puntate inedite dell'amatissima soap di Rai 1 annunciano l'entrata in scena di Matteo Portelli (interpretato da Danilo D'Agostino), il fratellastro di Marcello Barbieri. Nella descrizione ufficiale del personaggio si legge che il giovane si presenterà all'ex barista come il figlio illegittimo del padre Maurizio.

In questo modo, Barbieri apprenderà di avere un fratello di cui ha sempre ignorato l'esistenza. Dopo essersi conosciuti, i due si renderanno conto di avere in comune non soltanto il genitore, ma anche alcuni aspetti caratteriali. Entrambi sono ambiziosi e aspirano a riscattarsi, ad arricchirsi e a conquistare una posizione nel mondo degli affari.

Marcello riconoscerà in Matteo tutti questi aspetti che, a suo dire, gli permetteranno di raggiungere il successo.

Danilo D'Agostino su Matteo: 'Scombussolerà le vite di altri personaggi'

L'attore Danilo D’Agostino, interprete di Portelli, ha rilasciato alcune anticipazioni che riguardano il suo personaggio, che ritiene "fortemente orgoglioso, ma anche sensibile e fragile".

Il giovane attore ha aggiunto: "Matteo sarà molto tormentato: debiti, problemi, scheletri nell’armadio e amori complicati". Infine ha rivelato: "Il suo arrivo al Paradiso scombussolerà le vite di altri personaggi importanti e sono curioso di vedere fino a dove si spingerà".

Le altre new entry de Il Paradiso delle signore 8: arriva la famiglia Puglisi

Matteo Portelli non sarà l'unica new entry de Il Paradiso delle signore 8. Nella puntate in onda a settembre 2023 giungerà a Milano una nuova famiglia a cui si è più volte fatto cenno nella stagione precedente. Si tratta dei genitori di Maria Puglisi, Ciro e Concetta, e della sorella minore Agata, interpretati rispettivamente da Massimo Cagnina, Gioia Spaziani e Silvia Bruno.

Le anticipazioni rivelano che i tre giungeranno nel capoluogo lombardo dopo il fallimento economico del padre di Maria, attuale stilista del Paradiso. In attesa di conoscere maggiori dettagli, si può annunciare