Il Paradiso delle Signore 8 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai, ma anche in streaming su RaiPlay.

Gli spoiler per l'episodio di mercoledì 27 settembre svelano che la contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) sarà più che mai intenzionata a riprendere le redini del suo posto in società. Salvatore Amato (Emanuel Caserio), al contempo, sembrerà voglioso di scoprire tutto ciò che riguarda il nuovo fidanzato di Elvira Gallo (Clara Danese). Nel frattempo Agata Puglisi (Silvia Bruno) noterà il turbamento della sorella maggiore Maria (Chiara Russo) quando la stessa incontrerà Matteo Portelli (Danilo D'Agostino).

Diletta D'Ambrosio (Barbara Venturato), infine, vorrà capire l'entità del rapporto tra Matilde Frigerio (Chiara Baschetti) e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), mentre Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) carpirà un segreto di Adelaide a causa di una disattenzione dialettica di Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari).

Adelaide vorrà riprendersi il suo posto in società

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8, in merito alla puntata del 27 settembre, raccontano che Adelaide, complice l'amarezza legata alla figlia Odile che non desidera al momento vederla, vorrà riprendersi in grande stile il suo posto in società, al Circolo in primis.

Il neo fidanzamento di Elvira e il rifiuto ricevuto per un'uscita a due riecheggeranno nella mente di Salvatore vorticosamente, tanto che il cameriere si dimostrerà oltremodo deciso a sapere tutto su Tullio, il partner di Gallo.

Agata noterà il turbamento di Maria quando s'incontrerà con Matteo

Le trame della telenovela Rai, riguardante l'episodio di mercoledì 27 settembre, evidenziano che vi sarà l'ennesimo incontro tra Maria e Matteo, ma stavolta a presenziare ci sarà anche Agata, la quale noterà che la sorella maggiore sarà turbata dopo aver visto Portelli.

Così come Matilde soffrirà vedendo Diletta e Vittorio nuovamente vicini, anche la giornalista D'Ambrosio noterà un certo feeling tra Frigerio e Conti, quindi vorrà vederci chiaro in tal senso.

Dopo essere stata rassicurata dal partner Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) sul motivo della vicinanza tra il banchiere e Adelaide, Flora finirà per spiattellare involontariamente il segreto della contessa rivelato dal fidanzato.

Ad ascoltare l'ammissione accidentale della giovane Ravasi sarà Fiorenza, la quale non perderà tempo per usare tale informazione per provare a mettere in difficoltà la nobildonna Di Sant'Erasmo.