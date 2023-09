Il Paradiso delle Signore 8 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay.

Le anticipazioni della soap opera in merito alle puntate di lunedì 25 e martedì 26 settembre, riportano che Maria Puglisi riceverà un regalo da parte di Vito Lamantia ma non parrà granché entusiasta, nel frattempo Elvira Gallo rifiuterà l'invito a uscire assieme fatto da Salvatore Amato.

Ci sarà, intanto, il ritorno di Diletta D'Ambrosio, che sembrerà voler continuare a far breccia nel cuore di Vittorio Conti, mentre Ciro ringrazierà l'ex contabile del Paradiso per telefono per il dono fatto alla figlia.

Marcello Barbieri, infine, sembrerà non sopportare le attenzioni che il commendatore Umberto Guarnieri riserva alla contessa Adelaide Di Sant'Erasmo.

Elvira rifiuterà l'invito a uscire di Salvatore

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 8, riguardo gli episodi del 25 e 26 settembre, anticipano che a casa Puglisi arriverà un regalo inviato da Vito per Maria, ma la giovane sarta non sarà così entusiasta del dono ricevuto dal fidanzato.

Salvatore, nel tentativo di riavvicinarsi a Elvira, inviterà la Venere a uscire assieme, ma il cameriere dovrà fare i conti col rifiuto di Gallo, nel frattempo Matilde Frigerio apprezzerà di buon grado che il Direttore Vittorio ha accettato e messo in atto i suoi consigli in merito alla copertina della rivista dell'atelier.

A far ritorno, inoltre, ci sarà la giornalista Diletta e sembrerà più che mai intenzionata a far capitolare una volta per tutte Conti, mentre Adelaide sarà preoccupata che Umberto possa usare contro di lei la confessione che gli ha fatto. Il banchiere, per tutta risposta, controbatterà all'ex amante di averlo estromesso dalla sua vita.

Matilde soffre vedendo nuovamente la vicinanza tra Diletta e Vittorio

Alfredo Perico, al fine di favorire una riconciliazione tra Elvira e Salvo, organizzerà un'uscita a quattro coinvolgendo, di conseguenza, anche la sua partner Irene Perico.

Tancredi, dopo aver incontrato fortuitamente Diletta, metterà in allerta la giornalista su un suo collega, nel frattempo la vicinanza ritrovata tra Conti e D'Ambrosio farà soffrire Matilde.

Ciro, notato il dono arrivato dall'Australia, telefonerà a Vito per ringraziarlo, suscitando un certo imbarazzo in Maria. Intanto Matteo non troverà ancora la soluzione alle problematiche relative a sua madre.

Marcello, infine, non sopporterà le continue attenzioni di Umberto nei riguardi della contessa, mentre il commendatore ci terrà a rivelare a Flora il vero motivo perché trascorre tanto tempo con l'ex amante al fine di non farla ingelosire. Guarnieri dirà, quindi, a Ravasi che Odile è figlia della signora Di Sant'Erasmo.