Il Paradiso delle signore 8 prosegue la propria messa in onda su Rai 1. Negli episodi trasmessi martedì 26 e mercoledì 27 settembre, Matilde noterà Diletta in compagnia di Vittorio e l'intesa tra loro sarà evidente.

Nel frattempo, Ciro telefonerà a Vito per ringraziarlo del regalo a Maria, mentre Salvatore sarà curioso di sapere qualcosa sul fidanzato di Elvira. La signorina Puglisi rivedrà Matteo e ne sarà turbata: la sorella Agata li vedrà insieme e noterà in lei un certo interesse.

Infine, Adelaide vorrà riprendersi il suo posto in società, ma Flora si farà scappare con Fiorenza una confidenza che riguarda la contessa.

La donna non perderà occasione per mettere in difficoltà Adelaide.

Spoiler Il Paradiso delle signore 8: Flora non rispetterà li segreto di Adelaide

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per le puntate di martedì 26 e mercoledì 27 settembre raccontano che Adelaide tremerà all'idea che Umberto sappia dell'esistenza di sua figlia e possa danneggiarla in qualche modo. Nonostante il suo cattivo umore, la contessa deciderà di riprendersi il suo posto in società e si recherà al circolo, ma qui accadrà qualcosa che la metterà in difficoltà.

Flora, infatti, dopo aver appreso da Umberto Il Segreto della contessa, si lascerà scappare qualcosa di sconveniente con Fiorenza. Quest'ultima coglierà la palla al balzo per mettere i bastoni tra le ruote ad Adelaide quando si recherà al circolo, usando il suo segreto.

Anticipazioni puntate di martedì 26 e mercoledì 27 settembre

Al centro dei riflettori ci sarà anche Maria. La ragazza avrà uno strano atteggiamento, tanto che quando riceverà il regalo di Vito non sarà entusiasta. Sarà suo padre Ciro a telefonare a Lamantia per ringraziarlo del pensiero che ha avuto per sua figlia e Maria sarà molto imbarazzata.

Successivamente, la signorina Puglisi incontrerà Matteo e ne sarà turbata: la cosa non sfuggirà ad Agata.

Nel frattempo, Alfredo organizzerà un'uscita di gruppo per far riavvicinare Salvatore a Elvira. La ragazza continuerà a parlare del suo fidanzato, ma Amato non si arrenderà. Salvatore sarà deciso a riconquistare il cuore della sua amica e sarà anche molto curioso del nuovo ragazzo che è entrato nella sua vita.

Diletta e Vittorio vicini, Matilde noterà la complicità

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che Tancredi parlerà con Diletta di un suo collega giornalista, mettendola in guardia. La donna sarà molto interessata a conquistare Vittorio e sarà decisa a sfoderare tutte le sue armi. Quando Matilde vedrà Conti in compagnia della giornalista, non potrà fare a meno di notare la loro intesa.