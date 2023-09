L'ottavo capitolo de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai, ma anche sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler della telenovela ideata da Giannandrea Pecorelli, in merito alla puntata di giovedì 28 settembre, raccontano che Marcello Barbieri (Pietro Masotti) continuerà a nutrire dei dubbi su Matteo Portelli (Danilo D'Agostino), perplessità che sono nate nel socio di Salvatore Amato (Emanuel Caserio) da quando Matteo gli ha detto di essere il suo fratellastro. Salvo, invece, penserà che il fidanzato di cui parla Elvira Gallo (Clara Danese) sia soltanto un'invenzione della Venere, nel frattempo il commendatore Umberto Guarnieri sarà adirato con Flora Gentile Ravasi per essersi fatta sfuggire qualche parola di troppo con Fiorenza Gramini (Greta Oldoni).

Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina), in ultimo, s'incontreranno per ricevere un premio che hanno vinto e tale occasione farà da pretesto per un loro riavvicinamento.

Salvatore penserà che il fidanzato di Elvira sia solo inventato

Le trame de Il Paradiso delle Signore 8, per ciò che riguarda l'episodio del 28 settembre, anticipano che i dubbi di Marcello nei confronti di Matteo saranno più vivi che mai, difatti Barbieri sarà costellato da diverse perplessità dopo che Portelli gli ha detto che sono fratellastri.

Il distacco di Elvira verso Salvatore non accennerà a placarsi e, al contempo, il gestore del Gran Caffè Amato inizierà a maturare l'idea che Tullio, il fidanzato di cui parla Gallo, sia solo frutto dell'invenzione della commessa dell'atelier meneghino.

Alfredo Perico (Gabriele Anagni), però, smonterà la tesi rinfrancante dell'amico cameriere.

Umberto, successivamente, sarà in collera con Flora dopo che la stessa si è lasciata scappare la notizia sulla figlia di Adelaide (Vanessa Gravina) con Fiorenza.

Angela spingerà Marcello a cercare informazioni su Matteo all'interno di una vecchia scatola della loro madre

Le anticipazioni dello sceneggiato del 28 settembre rivelano che Angela (Alessia Debandi) suggerirà a Marcello di controllare cosa c'è all'interno di una scatola dove la loro madre custodiva alcuni ricordi. Il partner della contessa, seguendo il consiglio della sorella, troverà qualcosa di toccante all'interno della scatola in questione.

Matilde e Vittorio, infine, saranno in procinto di ricevere un premio che hanno vinto assieme, quindi decideranno di incontrarsi per preparare il discorso di ringraziamento di rito. Occasione ideale per un riavvicinamento tra Frigerio e Conti.