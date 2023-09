Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 e la prima settimana dall'11 al 15 settembre sarà molto ricca. Il segreto di Adelaide verrà subito svelato: la contessa ha una figlia, Odile, che presto arriverà a Milano e sarà presentata come la figlia della sua defunta amica Ginevra. Marcello sarà sempre più preso da Adelaide, tanto che gli saranno ormai indifferenti i discorsi su Ludovica. La contessa sarà ansiosa di rivedere la figlia e confiderà il suo segreto anche a Matilde, ma presto arriverà una brutta notizia da parte della ragazza.

Le novità non finiranno qui perché Salvatore farà un passo verso Elvira, ma la ragazza gli dirà di essersi già fidanzata.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8: Maria accoglierà la sua famiglia a Milano

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 raccontano che Vittorio riaprirà i battenti del suo grande magazzino che dovrà vedersela con la concorrenza di Umberto. Conti punterà sulla bravura di Maria che affiancata dal nuovo stilista Gian Lorenzo darà il meglio di sé. La ragazza dovrà pensare anche alla sua famiglia che arriverà al gran completo a Milano, pronta a lanciarsi in una nuova vita nella grande città. Nel frattempo, ci sarà il ritorno di Adelaide che rientrata da Ginevra riabbraccerà Marcello e gli dirà che presto sua figlia Odile sarà a Milano.

Anticipazioni settimana dall'11 al 15 settembre: Adelaide confiderà il suo segreto a Matilde

Le puntate de Il Paradiso delle signore 8 della settimana dall'11 al 15 settembre vedranno al centro dei riflettori il segreto di Adelaide. La donna, infatti, aspetterà con ansia Odile che dovrebbe raggiungerla a villa Guarnieri e sarà presentata come la figlia di Ginevra, la sua amica deceduta da poco.

Adelaide, tuttavia, non resisterà a lungo con il suo segreto, perché sarà molto agitata. La contessa metterà da parte le ultime incomprensioni e parlerà a Matilde di quello che la affligge. Adelaide dirà alla donna che Odile è la figlia che credeva morta molti anni prima. La contessa racconterà di essere stata convinta per anni di aver dato alla luce una bambina che non era sopravvissuta al parto.

Questa versione era stata data ad Adelaide dal padre della bambina.

Il padre di Odile non è Umberto Guarnieri

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che Adelaide racconterà a Matilde la sua storia. Ma chi è il padre di Odile? Questo non è ancora stato rivelato dalle trame, ma di certo c'è che non è Umberto, come in molti avevano pensato. Quando la figlia di Adelaide starà per arrivare a villa Guarnieri, tuttavia, arriverà una brutta notizia da parte della ragazza. Per Salvatore, invece, ci saranno dei ripensamenti su Elvira, tanto che il ragazzo proverà a fare un passo verso di lei. Elvira, però, lo rifiuterà dicendogli di essersi fidanzata con un altro.