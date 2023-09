La soap opera Terra Amara andrà avanti anche nei giorni 13 e 14 settembre, promettendo sempre più colpi di scena. Una disperata Mujgan implorerà a Zuleyha di lasciarle vedere Kerem Ali, anche per poco tempo. Impietosita, l'ex sarta farà sì che la dottoressa incontri il figlio. Ma Mujgan afferrerà il bambino e cercherà di scappare il più lontano possibile. Peccato che la fuga finirà all'interno di un fiume.

Problemi in arrivo per Rasit che si vedrà licenziato da Sevda. Tutto avrà inizio a causa di un anello che il giovane bracciante comprerà per Fadik.

Quando vedrà il gioiello infilato al dito della nonnina, Rasit cercherà di riprenderselo finendo per farsi fraintendere da Sevda.

Anticipazioni Terra amara del 13 settembre: Yilmaz sospetta della buona fede di Demir

Dopo che Zuleyha ha ammesso al marito di provare dei forti sentimenti per Yilmaz, resterà a dir poco spiazzata dalla reazione insolita di Demir. Quest'ultimo, infatti, non perderà la calma, anzi si comporterà in maniera comprensiva nei confronti della moglie. Persino Sevda ne resterà a bocca aperta. L'unico che dubiterà di Demir sarà Yilmaz, il quale continuerà a insistere sulla fuga da Cukurova.

Sevda licenzia Rasit

Spazio anche agli altri personaggi di questa soap opera turca nella puntata del 13 settembre.

Rasit comprerà un anello da donare a Fadik e lo nasconderà all'interno di un vaso di fiori, convinto che nessuno possa riuscire a scovarlo. In realtà le cose prenderanno un'altra piega visto che sarà la nonnina a mettere mano sul prezioso gioiello. Del tutto sicura che quell'anello non sia altro che un dono riservato a lei, se lo infilerà al dito.

Rasit tenterà in tutti i modi di riappropriarsene, facendosi notare da Sevda. Quest'ultima, credendo di aver assistito ad un furto, deciderà di licenziare il giovane bracciante.

Terra amara spoiler del 14 settembre: Mujgan implora Zuleyha di farle vedere il figlio

All'interno della puntata del 14 settembre di Terra amara ci sarà molta suspense.

Mujgan soffrirà tantissimo a causa del divieto impostole dal marito Yilmaz. Furioso per il comportamento della dottoressa, l'uomo non ha esitato a cacciarla dalla tenuta oltre che a impedirle di vedere il figlio. In preda alla disperazione, Mujgan si rivolgerà alla sua rivale Zuleyha, supplicandole di lasciarle avvicinare al piccolo Kerem Ali. L'ex sarta non potrà rimanere sorda al dolore di una madre, anche perché ci è passata anche lei poco tempo fa. E così Zuleyha Altun farà incontrare Mujgan e suo figlio, ma soltanto per un saluto al volo. Sarà così che la dottoressa non esiterà a sfruttare l'occasione per prendere il bambino e darsi alla fuga. La corsa terminerà quando madre e figlio cadranno in un fiume e verranno portati via dalla corrente rischiando la vita.