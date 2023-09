Le anticipazioni con Il Paradiso delle Signore 8 nella settimana 25-29 settembre 2023 rivelano che ci sarà spazio per una amara scoperta che vedrà protagonista il giovane Salvo, il quale si ritroverà particolarmente amareggiato.

Occhi puntati anche su Flora che, in questi nuovi appuntamenti con la soap si ritroverà nei guai dopo essersi lasciata scappare qualcosa di troppo con Fiorenza Gramina, circa il segreto della contessa Di Sant'Erasmo.

Adelaide si apre con Umberto: anticipazioni Il Paradiso 8 al 29 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che Umberto riuscirà finalmente a far parlare la contessa e in tal modo verrà a conoscenza del fatto che Odile sia figlia di Adelaide, creduta morta per tutto questo tempo.

Adelaide, però, chiederà ad Umberto di non parlarne con nessuno e di mantenere una certa riservatezza su questo argomento, dato che si tratta di una situazione particolarmente delicata e anche spinosa.

Umberto prometterà fedeltà alla contessa ma, tuttavia, sentirà il bisogno di parlarne con Flora, per evitare che la sua compagna possa essere gelosa della ritrovata serenità con la sua ex donna.

E, a quel punto, sarà proprio Flora a mettersi nei guai lasciandosi andare a qualcosa di troppo circa il segreto della contessa, durante una conversazione con l'astuta Fiorenza.

Flora si mette nei guai: anticipazioni Il Paradiso 25-29 settembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 29 settembre rivelano che la stilista della Galleria Milano Moda si renderà conto di aver esagerato, perché ha fornito a Fiorenza delle informazioni su Adelaide che potrebbero essere utilizzate contro di lei.

La reazione di Umberto non sarà delle migliori: il commendatore si mostrerà fortemente adirato per questa situazione in cui lo ha messo Flora.

Spazio anche alle vicende di casa Puglisi, dove arriverà un importante regalo spedito da Vito. Peccato, però, che tale pensiero non sembrerà entusiasmare più di tanto Maria, la quale resterà quasi impassibile mentre suo padre deciderà di chiamare direttamente Vito per poterlo ringraziare.

Salvo scopre qualcosa di inaspettato: anticipazioni Il Paradiso al 29 settembre 2023

Le anticipazioni di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8, inoltre, rivelano che si tornerà a parlare delle vicende di Elvira che, dopo aver annunciato il suo nuovo fidanzamento, attirerà non pochi sospetti e dubbi.

Salvo, in particolar modo deciderà di vederci chiaro in questa vicenda e proverà ad indagare per scoprire come stanno le cose.

La verità che verrà a galla sarà a dir poco spiazzante: il giovane Salvo, infatti, scoprirà qualcosa di totalmente inaspettato sul conto di Elvira. Cosa verrà a galla? La ragazza sta solo mentendo su questo nuovo fidanzato? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti di questa ottava stagione della soap opera di Rai 1.

Vittorio e Matilde vicini: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Intanto, Vittorio e Matilde avranno la possibilità di rivedersi in occasione del ritiro di un premio che vinceranno assieme per l'ottimo lavoro svolto al Paradiso. Un'occasione che, ancora una volta, permetterà ai due di avvicinarsi e di poter trascorrere del tempo in dolce compagnia.

Agata, intanto, si renderà conto che sua sorella è particolarmente turbata e che ci sono stati degli sguardi di troppo con il giovane affascinante Matteo, che sembra aver fatto breccia nel cuore della giovane stilista.

Maria troverà il coraggio per far luce sui sentimenti che prova?

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, gli ascolti delle prime puntate di questa ottava stagione sono stati a dir poco positivi: la media supera la soglia di 1,5 milioni di fedelissimi con picchi che hanno già toccato il muro del 18% nella complicata fascia pomeridiana di Rai 1.