Il 21 settembre è stata registrata la prima puntata della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi che andrà in onda domenica 24 settembre su Canale 5. La puntata si è distinta per le frecciatine tra Raimondo ed Emanuel Lo con il primo che ha paragonato la squadra del secondo a quella di un calcetto. Assente invece Mezkal, anche se è ignoto il motivo.

Durante la prima puntata, verrà presentata la nuova classe. In totale saranno assegnati ben 20 banchi, tra canto e ballo. Soltanto uno di loro sarà il vincitore ufficiale. Nell'attesa di scoprire chi riuscirà a mettere le mani sull'ambito premio, ognuno di loro dovrà dimostrare il proprio potenziale.

In studio, per l'occasione, farà il suo ingresso Mattia, il quale porterà con sé la coppa vinta lo scorso anno.

I professori della nuova edizione di Amici

Nel corso della prima puntata di Amici, faranno il loro ingresso in studio gli insegnanti di questa edizione: Rudy, Lorella e Anna per quanto riguarda la cattedra di canto; Alessandra, Raimondo ed Emanuel per quella di ballo. Sin da subito daranno prova delle loro divergenze di opinioni in merito ai futuri allievi.

Non mancheranno numerosi ospiti speciali, i quali avranno la possibilità di conferire le ambite maglie ai vari ragazzi scelti. In particolare, ci saranno: Angelina, Malgioglio, Stash, Ciro Immobile, Annalisa, Tananai, J-Ax, Francesco Arca, Rosa Diletta Rossi e Alessandro Fella.

I nuovi allievi scelti ad Amici

Per quanto riguarda il ballo, verranno scelti numerosi ragazzi. In particolare, Emanuel rimarrà colpito da ben otto di loro e darà la possibilità a Chiara Porchinallo (amica di Giulia Stabile) di lavorare in sala insieme prima di decidere se darle la maglia o no. Tuttavia, Raimondo coglierà l'occasione per lanciare frecciatine al collega, paragonando la sua squadra a quella del calcetto.

Avranno il loro banco i ballerini: Mariasol, Elia, Sofia, Dustin (amico di Isobel), Gaia, Kumo, Nicholas (ritenuto troppo ginnico dalla maestra Celentano) e Simone. Molti di loro otterranno il consenso da parte di più insegnanti della categoria in questione.

Per quanto riguarda il banco di canto, invece, saranno scelti i seguenti allievi: Mida, Holden, Holy Francesco, Matthew, Sarah, Lil Jolie, Valentina, Francesco, Petit, Ezio e Stella.

Mezkal non sarà presente in studio ad Amici

Nel corso della prima puntata di Amici, mancherà uno degli allievi dello scorso anno: Mezkal. Il giovane cantante aveva ottenuto il banco da Rudy Zerbi, ma solo per poco tempo, poiché l'insegnante aveva scelto di non mandarlo al serale. Tuttavia, gli aveva offerto la possibilità di presentarsi nuovamente ai casting di questa edizione.

Però, non si sa ancora per quale motivo, il cantante Mezkal non sarà in studio.