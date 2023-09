Chi c'è e chi no nel cast de Il Paradiso delle signore 8 in partenza lunedì 11 settembre in tv? L'attesa sta per terminare e, le anticipazioni sulle nuove puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena ma anche addii importanti.

Uno di questi avrà come protagonista la venere Gemma che, in questo ottavo capitolo della soap opera, non sarà tra i volti presenti in scena.

Chi c'è nel cast de Il Paradiso delle signore 8 e chi no: Gemma addio

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le prime nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 di settembre, rivelano che gli spettatori dovranno fare i conti con l'assenza di Gemma e Veronica.

Mamma e figlia non saranno presenti nell'inizio di questa nuova attesissima stagione: entrambe sono fuori dal cast e intraprenderanno due percorsi di vita differenti.

Veronica, infatti, si ritroverà a fare i conti con l'addio definitivo del suo amato Ezio e a quel punto deciderà di lasciare Milano e trasferirsi altrove, dove intende ricostruirsi una vita.

Gemma, invece, preferirà vivere la sua gravidanza lontana da occhi indiscreti e in questo modo saluterà le sue amiche e colleghe del Paradiso, per trasferirsi assieme al suo amato Marco, padre del bambino che porta in grembo.

Marta non rientra nel cast de Il Paradiso delle signore 8

Una doppia uscita di scena che non passerà inosservata per gli spettatori della soap opera pomeridiana, dato che in moltissimi speravano di poter continuare a vedere le vicende di Gemma anche in questo ottavo capitolo.

E poi ancora, le anticipazioni sul cast di questa ottava stagione della serie, rivelano che non ci sarà spazio neppure per il ritorno di Marta Guarnieri.

Durante l'estate si è parlato a lungo di un papabile rientro in scena della figlia di Umberto Guarnieri, ma così non sarà.

L'attrice Gloria Radulescu, che ha prestato il volto alla giovane Marta Guarnieri, non sarà tra i volti presenti nel cast di questa ottava stagione che andrà in onda su Rai 1.

Gloria c'è, arrivano i Puglisi: anticipazioni Il Paradiso 8

Tra i ritorni, invece, è previsto quello di Gloria Moreau: dopo essersi trasferita in America, la donna rimetterà piede a Milano assieme al suo amato Ezio e insieme riprenderanno il loro matrimonio, pronti a darsi una seconda chance.

Tra le new entry di questa ottava serie, invece, spicca l'arrivo della famiglia Puglisi: papà Ciro, mamma Concetta e la giovane Agata si trasferiranno ufficialmente a Milano per iniziare una nuova vita.

Maria, quindi, dovrà accogliere i suoi familiari e vedrà "scombussolata" la sua vita, dato che suo padre Ciro sarà particolarmente pronto a intervenire e a mettere becco nelle sue scelte di vita.