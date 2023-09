Gli appuntamenti con Il Paradiso delle signore 8, previsti nel corso della stagione 2023/2024, si preannunciano densi di colpi di scena.

Al centro delle dinamiche ci saranno le vicende di Maria Puglisi e della sua nuova conoscenza Matteo Portelli. Chissà se tra loro possa nascere una storia d'amore, magari portando la ragazza a rimanere incinta. Per un nuovo possibile amore, potrebbe essercene uno destinato a finire, infatti la relazione tra Agnese e Armando potrebbe subire una battuta d'arresto.

Maria attratta da Matteo nelle nuove trame de Il Paradiso delle signore 8

L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 8 potrebbe riservare una sorpresa per le vicende di Maria Puglisi.

La stilista ha dimostrato di avere tutte le carte in tavola per essere la degna sostituta di Flora alla guida del negozio e in questo ultimo periodo si è ritrovata a subire il fascino di Matteo Portelli.

Nel corso delle nuove puntate di questa stagione, tra Maria e Matteo potrebbe accendersi la fiamma della passione al punto che la stilista potrebbe tradire il suo Vito e mettere in discussione la loro relazione.

Maria scopre di essere incinta nelle nuove puntate de Il Paradiso 8?

Il colpo di scena potrebbe esserci nel momento in cui Maria dovesse scoprire di essere incinta.

La notizia della gravidanza rischierebbe di abbattersi come un fulmine a ciel sereno sulla famiglia Amato e non sarebbe affatto vista di buon occhio, in primis da papà Ciro, che ha sempre spinto la figlia tra le braccia di Vito Lamantia, ritenendolo il tipo di ragazzo ideale per lei.

Al centro delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8 potrebbe esserci spazio anche per la crisi in corso tra Armando e Agnese.

Agnese chiude con Armando nelle prossime trame de Il Paradiso delle signore 8?

Non si esclude che i due possano affrontare un momento di profonda crisi dovuto alla lontananza che stanno affrontando in questo ultimo periodo, dopo che la donna ha scelto di trasferirsi stabilmente a Londra e iniziare così un nuovo percorso di vita.

Potrebbe proprio essere Agnese a dare una brutta notizia ad Armando, magari informandolo del fatto di voler mettere una pietra sopra alla loro relazione e gettarsi a capofitto in una nuova storia d'amore.

In tal caso per Armando sarebbe un vero colpo al cuore, dato che il capo magazziniere del Paradiso delle signore non ha mai nascosto tutto il suo affetto e la stima nei confronti della donna che gli ha fatto battere forte il cuore.