Dopo una settimana di assenza dai social, Can Yaman è tornato a farsi vivo e in un post su Instagram ha parlato della seconda stagione di Viola come il mare. Attualmente è impegnato sul set insieme alla co-protagonista, Francesca Chillemi. Can ha parlato delle riprese che stanno procedendo senza intoppi e del lavoro che lo rende sempre più orgoglioso.

Il messaggio di Can Yaman per i follower di Instagram

Appoggiato su un'auto sportiva, con un drink in mano e al tramonto. Così Can Yaman si è fatto immortalare per fare un saluto ai sui follower di Instagram, che superano i dieci milioni.

"Fine riprese e buon weekend", ha scritto l'attore a corredo dello scatto. "Comunque la seconda stagione viene una bomba, sono contento", ha poi proseguito Can Yaman, menzionando la serie Viola come il mare 2. Dopo i buoni ascolti della prima stagione, c'è grande attesa per vedere cosa accadrà tra l'ispettore Francesco Demir e la giornalista Viola Vitale. I due protagonisti, tra un'indagine e l'altra, cederanno finalmente all'attrazione reciproca?

Certo è che le parole dell'attore hanno incuriosito ancora di più il pubblico e i fan dei social. Il post che in meno di 24 ore ha raccolto più di 300.000 like, ha anche un numero considerevole di commenti, la maggior parte di elogio per il lavoro che l'attore sta svolgendo sul set.

"Era te che aspettavo... Can... Ispettore Demir... pronta per il carico di emozioni che ci darai!!!'", "Ti aspettiamo", questo il tenore dei commenti dei fan di Can Yaman.

Nuovi pettegolezzi su Can Yaman e Francesca Chillemi

Mentre cresce l'attesa, il lavoro degli attori prosegue e con le prime anticipazioni dal set sono giunte anche alcune indiscrezioni riguardanti proprio i due protagonisti della serie.

Come accaduto già durante le riprese della prima stagione di Viola come il mare, anche stavolta si è diffusa la voce di un flirt in corso tra Can Yaman e Francesca Chillemi. Nei giorni scorsi è circolata l'indiscrezione secondo cui i due attori si sarebbero avvicinati fino a quasi scambiarsi un bacio. Il tutto però non sarebbe accaduto per necessità di copione, visto che le telecamere sarebbero state spente.

L'ex Miss Italia, legata all'imprenditore Stefano Rosso con cui ha anche una figlia, ha preferito non replicare, forse per non dare maggior risalto al gossip. Pare evidente che per Can Yaman e Francesca Chillemi al momento la cosa più importante sia portare a termine il lavoro.