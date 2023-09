Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 8 a partire da lunedì 11 settembre. La soap opera con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi tornerà in onda regolarmente nella fascia pomeridiana di Rai 1, ma da quest'anno ci sarà un cambiamento legato all'orario di messa in onda.

L'appuntamento con la soap opera, infatti, quest'anno andrà in onda in leggero anticipo rispetto a quanto è accaduto nel corso delle ultime stagioni.

Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 8 dall'11 settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Il Paradiso delle Signore 8 previsto dall'11 settembre in poi su Rai 1, prevede che la soap opera prenda il via a partire dalle 16:00 in punto e non più alle 16:05, come è accaduto fino allo scorso anno.

Di conseguenza, gli spettatori e appassionati della soap dovranno ricordarsi di collegarsi con la rete ammiraglia Rai con cinque minuti di anticipo.

Ogni puntata della soap, poi, andrà avanti regolarmente fino alle 16:50 circa, dopodiché ci sarà spazio per il Meteo e l'edizione pomeridiana del Tg 1, fino ad arrivare alla messa in onda de La Vita in diretta con Alberto Matano, in onda a partire dalle 17:05.

Maria torna e cambia vita: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8 dall'11 settembre

Intanto, le anticipazioni riguardanti la prima settimana di programmazione de Il Paradiso delle signore 8, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Maria, la quale rientrerà a Milano dopo aver trascorso un lungo soggiorno in Australia assieme al suo fidanzato Vito.

Per Maria ci saranno un po' di novità da affrontare: dal debutto come stilista al grande magazzino milanese, fino all'arrivo della sua famiglia a Milano.

Spazio anche alle vicende di Adelaide che, in questi primi appuntamenti con la soap opera, si ritroverà a fare i conti con il segreto legato a sua figlia.

La verità di Adelaide sulla figlia segreta: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

In un primo momento, la contessa non vorrà parlarne con tutti e si confiderà solo con Matilde, alla quale svelerà come stanno davvero le cose.

Tuttavia, ben presto, gli atteggiamenti strani di Adelaide attireranno l'attenzione di Umberto Guarnieri, il quale deciderà di indagare e andare fino in fondo per scoprire come stanno le cose.

Per Salvatore, invece, arriverà una batosta da affrontare: il giovane barista sognerà di poter costruire una storia d'amore con la venere Elvira, ma dovrà fare i conti con il suo rifiuto. Elvira ha capito che Salvo non è la persona giusta per lei, motivo per il quale ha scelto di portare avanti solo un rapporto di amicizia.

Un duro colpo per Salvatore che, a questo punto, si ritroverà a dover incassare il colpo e andare avanti.