Riprendono gli appuntamenti con la soap Il Paradiso delle Signore, giunta all'ottava stagione. Nel corso della prima settimana, in onda dall'11 al 15 settembre su Rai 1, non possono mancare nuovi e avvincenti colpi di scena.

In particolare, dopo le vacanze, alcuni personaggi principali decidono di dare una svolta decisiva alla loro vita. Prima fra tutte, Elvira, la quale sceglie di voltare pagina e di smettere di rincorrere il suo amato Salvatore. Intanto, la situazione al magazzino meneghino cambia completamente a cominciare dall'arrivo di un nuovo stilista e di una nuova Venere.

Pochi clienti al Paradiso delle Signore

Nel corso del prossimo appuntamento con la nuova stagione de il Paradiso delle Signore, la concorrenza dell'atelier milanese sta continuando a rubare importanti clienti. Pertanto, Vittorio deve trovare una soluzione il più in fretta possibile, per evitare che il suo amato magazzino rischi di fallire. D'altro canto, Umberto è molto soddisfatto dell'andamento dei suoi affari.

Intanto, Maria fa ritorno dall'Australia, ma nota subito che, al suo posto, vi è un nuovo stilista di nome Gian Lorenzo Botteri. Irene è alla disperata ricerca di una nuova Venere da inserire all'interno dello staff.

Nel contempo, le vacanze estive hanno dato modo a Elvira di rimettersi in forma, riacquistando fiducia in sé stessa.

Marcello ha deciso di acquistare una casa nella quale ospita sia Salvatore che Armando. Quest'ultimo ha preferito fare ritorno da Londra, riprendendo il suo lavoro in qualità di capomagazziniere.

Anche Adelaide fa ritorno a Milano e, oltre a riabbracciare il suo amato Marcello, annuncia l'arrivo di Odile.

Un po' di nostalgia al Paradiso delle Signore

Nel frattempo, Salvatore si sente nostalgico, poiché il legame con Elvira è mutato del tutto. Irene è alle prese con le selezioni per la nuova Venere del Paradiso, ma nessuna sembra soddisfare le sue necessità. Pertanto, Clara ed Elvira le vanno in soccorso per cercare di aiutarla a compiere una scelta.

Intanto, Adelaide è in ansia nell'attesa dell'arrivo di Odile, la quale verrà presentata come la figlia della sua amica defunta. Vittorio ha in mente un'idea per rilanciare il suo magazzino sbaragliando la concorrenza e ne parla immediatamente con il suo fidato Roberto.

Maria sta preparando tutto per accogliere al meglio la sua famiglia, la quale ha deciso di trasferirsi a Milano. Elvira e Claria riescono a farsi supportare da Alfredo nella ricerca di una nuova Venere e credono di aver trovato la candidata giusta: Delia. Tuttavia, l'ultima parola spetta a Irene.

Tempi difficili per il Paradiso delle Signore

Nonostante la rivalità professionale che incombe tra Matilde e Vittorio, i due riescono comunque a vedersi al di fuori del lavoro per comunicare riguardo le rispettive strategie.

Tuttavia, Tancredi è sempre più convinto che il Paradiso delle Signore stia giungendo alla deriva.

Marcello non si lascia più coinvolgere dai racconti sulla relazione di Ludovica e Ferdinando, poiché il suo cuore, ormai, appartiene soltanto ad Adelaide.

Quando Delia inizia a lavorare al magazzino, arrivano anche, per la prima volta, Concetta e Agata, le quali restano esterrefatte. Invece, Ciro preferisce andare a dare una mano alla Caffetteria. Tuttavia, il giorno dell'inaugurazione, il suo aiuto si rivela essere indispensabile. Nel frattempo, Salvatore non si dà per vinta ed è deciso a riconquistare il cuore di Elvira. Tuttavia, durante la festa, prova a riavvicinarsi a lei, ma quest'ultima preferisce allontanarlo raccontandogli di essere fidanzata.

Adelaide è molto agitata per l'arrivo di Odile e racconta tutta la verità a Matilde su di lei. Poco dopo, però, la Contessa riceve una brutta notizia. Successivamente, Maria viene sgradevolmente importunata in strada. Un giovane misterioso l'aiuta e le ruba un bacio. Lo stesso, va alla ricerca di Marcello e si reca a casa di quest'ultimo, ma trova solamente Armando.