L'appuntamento con Un posto al sole prosegue nella settimana 11-15 settembre con le nuove puntate in prima visione assoluta che si preannunciano dense di sorprese in primis per Roberto Ferri.

L'imprenditore, infatti, si ritroverà a fare i conti con i dubbi e i sospetti sul conto di Lara Martinelli e del bambino che fino ad oggi ha sempre creduto fosse suo figlio.

La situazione assumerà una piega del tutto inaspettata e questa volta Roberto riuscirà ad incastrare la sua ex compagna.

Roberto incastra Lara: anticipazioni Un posto al sole 11-15 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Un posto al sole fino al 15 settembre, rivelano che Lara piomberà in casa di Ferri per metterlo al corrente delle novità legate ai preparativi del battesimo di Tommaso.

Peccato, però, che Ferri non abbia intenzione di ascoltarla: l'uomo sta leggendo, su vari siti Internet, la notizia della sua separazione con Marina e non potrà che esserne addolorato.

Al tempo stesso, però, Roberto inizierà ad avere dei seri dubbi e sospetti sul conto della sua ex compagna e sul fatto che Tommy sia davvero suo figlio.

Ferri vuole vederci chiaro, motivo per il quale proverà a prendere un gioco del bambino dalla borsa di Lara.

Roberto torna da Marina: anticipazioni Un posto al sole al 15 settembre

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Lara coglierà Roberto in flagrante e, a quel punto, si lascerà andare a una sfuriata.

La donna inizierà a urlare, dicendo di essere stufa dell'atteggiamento di Roberto e minaccerà di andare via per sempre e di non fargli vedere più il bambino.

Sarà proprio questa sfuriata che finirà per incastrare Lara: l'uomo, infatti, si renderà conto che la donna sta nascondendo qualcosa e a quel punto tornerà sui suoi passi anche con Marina.

Gli spoiler della soap rivelano che Roberto deciderà di andare dalla signora Giordano per chiederle scusa e confessarle così i suoi dubbi su Lara e il bambino.

Viola dubita e sospetta di Damiano: anticipazioni Un posto al sole al 15 settembre

Inoltre, le anticipazioni di Un posto al sole fino al 15 settembre, rivelano che Viola non riuscirà a non pensare alla scena di Damiano che riceve dei soldi da parte di Eduardo.

Per tale motivo, quindi, la donna deciderà di parlarne direttamente con Eugenio e metterà in discussione l'onestà di Damiano, lasciando senza parole il suo compagno che fino ad oggi si è sempre fidato ciecamente del poliziotto. Quindi la situazione per Damiano si metterà malissimo e rischierà di essere smascherato.