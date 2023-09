Continua la programmazione della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. Nella seconda settimana di messa in onda, dopo avere avuto un assaggio delle novità di questa nuova annata, il pubblico assisterà ai primi colpi di scena. Le anticipazioni da lunedì 18 a venerdì 22 settembre rivelano che Adelaide non reggerà il dolore del rifiuto ricevuto dalla figlia. Intanto Matteo rivela la sua identità a Marcello.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8 dal 18 al 22 settembre: Marcello apprende che Matteo è suo fratello

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 8 in onda dal 18 al 22 settembre, Irene andrà incontro a dei problemi per l'assunzione del personale quando la Venere Lucia Giorgi darà le dimissioni.

Maria proporrà come sostituta la sorella Agata, ma entrambe saranno consapevoli del fatto che il padre Ciro potrebbe non essere d'accordo. Intanto l'uomo inizierà a lavorare al Gran Caffè Amato. Matteo, il ragazzo che salverà Maria da un tentativo di aggressione, riuscirà a parlare con Marcello. Il giovane gli rivelerà di essere il suo fratellastro. Barbieri, allora, chiamerà la sorella Angela in Australia per capire meglio alcuni fatti legati al passato della loro famiglia. Adelaide sarà molto triste per il rifiuto ricevuto dalla figlia Odile. Marcello tenterà inutilmente di consolarla.

Trame Il Paradiso delle signore 18-22 settembre: Umberto vuole scoprire cosa nasconde Adelaide

Le anticipazioni delle puntate della soap in programma dal 18 al 22 settembre rivelano che Umberto inizierà a chiedersi il motivo della tristezza di Adelaide.

Convinto che ci sia qualcosa sotto, deciderà di indagare sulla vicenda. Quando però si recherà a Villa Guarnieri per parlare con la donna, Marcello lo allontanerà bruscamente. Adelaide non vorrà che si sappia in giro la vicenda di Odile. Nel frattempo al Paradiso delle signore Agata inizierà a lavorare come Venere, ma sia lei che Maria decideranno per il momento di non dire nulla al padre.

Quest'ultimo, però, inizierà ad avere dei sospetti e si recherà a sorpresa al grande magazzino. Matteo incontrerà nuovamente Maria e le dirà il suo nome. In questo modo i due giovani avranno modo di conoscersi. Nel frattempo Vittorio e Roberto saranno in cerca di un modello per la copertina del Paradiso Market.

Adelaide non regge la pressione: Il Paradiso delle signore 8 puntate 18-22 settembre

La Galleria Milano Moda assumerà l'ex Venere Lucia come capo commessa. Intanto Alfredo e Salvatore si proporranno come modelli per la copertina del Paradiso Market. Vittorio e Roberto, però, non ne saranno entusiasti. Alla fine Matilde vedrà le foto scattate e darà a Conti un consiglio. Nel frattempo Ciro scoprirà che Agata lavora come Venere al Paradiso delle signore. Visto che l'uomo è contrario alla nuova occupazione della figlia, quest'ultima deciderà di non presentarsi al lavoro. Tuttavia accadrà qualcosa di inaspettato. Intanto Matteo andrà in clinica a trovare la madre malata e da loro dialogo emergeranno alcuni dettagli sulla storia del giovane.

Nel frattempo Adelaide deciderà di reagire al suo dolore intervenendo a un evento organizzato al Circolo. Nonostante le intenzioni, la contessa non ce la farà a reggere la pressione di parlare in pubblico. Umberto, infine, scoprirà che la donna è la madre di Odile.