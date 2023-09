Nelle puntate di My home my destiny disponibili su Mediaset Infinity, prossimamente Zeynep chiederà il divorzio a Mehdi, infatti sarà stanca dei comportamenti violenti del marito e della vita infelice che sta conducendo. Prenderà quindi una decisione sicuramente non facile e che la porterà a diverse ritorsioni, ma Zeynep sentirà il bisogno di vivere una nuova vita lontana da quell'amore tossico che sta vivendo con Mehdi.

Zeynep si ritrova prigioniera a causa di Mehdi

Nella seconda stagione Zeynep avrà modo di conoscere il lato più oscuro di Mehdi e a causa di questo diventerà protagonista di una triste vicenda.

Mehdi crederà di aver perso il controllo della sua famiglia, dopo che beccherà Müjgan insieme a Burhan e soprattutto quando Zeynep inizierà a essere indipendente grazie al lavoro nello studio legale di Barış.

Così arriverà a fare un gesto discutibile: dopo aver scoperto che Zeynep non ha dato retta al suo invito, ovvero quello di chiedergli il permesso prima di uscire di casa, la segregherà nella loro abitazione grazie alla complicità di Mujgan.

Zeynep si libera dalla 'prigione' di Mehdi

Zeynep riuscirà a liberarsi: prenderà un martello e scassinerà la porta d'ingresso, riuscendo a fuggire. La prima cosa che farà sarà andare nell'officina di Mehdi e affrontarlo a quattrocchi. La ragazza sarà furibonda, guarderà il marito dritto negli occhi e gli dirà: "Credi di sentirti forte solo perché usi la violenza?

Allora lo farò anch'io".

Sarà così che Zeynep metterà sottosopra l'officina di Mehdi. Lui non proferirà parola, si preoccuperà solamente quando vedrà il polso di Zeynep sanguinare.

Lo sfogo di Zeynep

Zeynep non vorrà addosso le mani del marito e lo allontanerà da sé. Avranno un breve confronto in cui lui esternerà la sua "gelosia" in merito al nuovo lavoro di Zeynep: "Tu lo chiami lavoro, ma io non ti posso nemmeno contattare".

Mehdi vorrebbe controllare la moglie 24 ore su 24, ma la ragazza non la riterrà una cosa lecita: "Mehdi ho sopportato tante cose da quando stiamo insieme: il figlio in arrivo di Benal, Müjgan che non mi ha dato un attimo di respiro, non ho fatto altro che piangere e sinceramente sono stanca di farlo".

Zeynep vuole il divorzio

Sarà così che Zeynep prenderà una decisione che spiazzerà Mehdi: "Voglio il divorzio, tra noi è finita". La decisione sarà definitiva, la ragazza si toglierà la fede e la lascerà sulla scrivania dell'officina di Mehdi, volterà le spalle e se ne andrà via.

Anche Mehdi capirà che la storia è definitivamente finita, per questo deciderà di sfilarsi la fede dall'anulare. Per i due inizierà un periodo molto buio, fatto di eventi traumatizzanti.