Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore relative agli episodi che andranno in onda dal 2 al 6 ottobre 2023, su Rai 1 a partire dalle ore 16 circa. Nel corso della settimana Salvatore Amato si convincerà della reale esistenza di Tullio, ma al centro delle trame ci saranno anche il lancio della nuova linea di abbigliamento maschile del negozio, la visita medica di Tancredi, la decisione di Vittorio di non vendicarsi con lui, il sostegno di Umberto ad Adelaide e la presenza del calciatore Gianni Rivera al Paradiso.

Tancredi vuole operarsi alla gamba

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore segnalano che Vittorio inserirà le foto della nuova collezione uomo del negozio sulla copertina del Paradiso Market che susciterà un enorme successo. Le Veneri inizieranno a preoccuparsi su come approcciare i clienti uomini quando giungeranno al negozio per acquisire la nuova collezione. Dopo varie tribolazioni Irene sceglierà la Venere da inserire nel reparto uomo, mentre sarà atteso come ospite speciale per il lancio della collezione il calciatore Gianni Rivera.

Nonostante gli scontri iniziali, Marcello deciderà di aiutare il fratello che però non avrà nessuna intenzione di frequentarlo. Intanto Salvatore otterrà finalmente la prova definitiva che Tullio, il fidanzato di Elvira, esiste realmente.

Umberto e Flora non riusciranno a riappacificarsi, mentre Tancredi annuncerà a Matilde di essere riuscito a ottenere una visita ortopedica per un'eventuale operazione che potrebbe restituirgli l'uso della gamba. Nel frattempo, Vittorio confiderà a Roberto di avere il dossier riguardante l'incendio al mobilificio Frigerio con cui potrebbe incastrare Tancredi.

Dopo aver riflettuto a lungo, Conti deciderà di non utilizzarlo per incastrare il suo rivale.

Adelaide non può aiutare Vittorio

Maria e Botteri continueranno a litigare in negozio per l'allestimento delle vetrine, fino a quando i due non riusciranno a trovare un accordo. Concetta deciderà di fare un regalo di compleanno al genero, mentre Maria scoprirà con dispiacere che la madre di Matteo è malata.

Vittorio verrà a sapere che Rivera non potrà partecipare al lancio della linea maschile e chiederà aiuto ad Adelaide per convincere il giocatore a cambiare idea. A quel punto, la contessa confiderà a Matilde di non poterli aiutare per problemi personali. Umberto sarà molto colpito dal dolore della sua ex e cercherà di aiutarla, ricevendo anche l'aiuto di Flora. Il giorno dell'inaugurazione al Paradiso, Gianni Rivera comunque presenzierà all'evento grazie all'intervento di una persona inaspettata.

Al negozio intanto, si presenterà all'improvviso Tullio, lasciando a bocca aperta le Veneri, la fidanzata e Salvatore.

Intanto Marcello tenterà di convincere Matteo a non escluderlo dalla sua vita, mostrandogli una lettera. Infine Adelaide deciderà di lasciare la villa ma Umberto l'aiuterà a cambiare idea.