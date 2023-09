Le nuove trame de Il Paradiso delle signore potrebbero essere incentrate sul ritorno in scena di Marta Guarnieri. La figlia di Umberto, dopo un lungo periodo di assenza, potrebbe rimettere piede a Milano e spiazzare suo padre con un annuncio del tutto inaspettato.

E poi ancora, nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap opera del pomeriggio, potrebbe esserci spazio anche per una clamorosa scelta legata alla storia d'amore tra Maria e Vito, dopo che la stilista si è ritrovata messa in crisi dalla presenza del giovane a affascinante Matteo Portelli.

Marta ritorna in scena nel corso de Il Paradiso delle signore 8?

Nel dettaglio, per le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 previste nel corso della stagione 2023/2024 in prima visione assoluta su Rai 1, Roberto Farnesi ha annunciato che ci sarà spazio per il ritorno in scena di una protagonista femminile assente da un po' di tempo.

Sebbene non abbia fornito ulteriori dettagli in merito a questo ritorno, non si esclude che possa trattarsi di sua figlia Marta Guarnieri, assente in scena da diversi anni.

Dopo l'addio con Vittorio, Marta scelse di intraprendere un nuovo percorso di vita in America e da quel momento in poi non è più ritornata.

Tuttavia, negli Stati Uniti, la donna ha avuto modo di trovare un nuovo amore col quale sta vivendo la sua favola.

Marta annuncia la sua gravidanza nelle nuove trame de Il Paradiso 8?

Nel corso dei prossimi episodi della soap opera, ecco che Marta Guarnieri potrebbe tornare in città per un doppio motivo.

La donna, infatti, potrebbe tornare per vedere la nuova Galleria Milano Moda messa in piedi da suo padre assieme a Tancredi ma, al tempo stesso, potrebbe anche svelare di essere in dolce attesa del suo primo figlio.

Il colpo di scena, quindi, potrebbe essere proprio questo: Marta, dopo essersi lasciata alle spalle la fine del suo matrimonio con Vittorio, potrebbe annunciare la sua gravidanza e in tal modo spiazzare suo padre con la notizia che a breve diventerà nonno per la prima volta.

Maria lascia Vito nelle nuove trame de Il Paradiso delle signore 8?

Spazio anche alle vicende di Maria che, nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap opera del pomeriggio, si ritroverà sempre più in crisi dal punto di vista sentimentale.

E, a tal proposito, ecco che la stilista potrebbe decidere di chiudere la sua relazione con Vito e in tal modo lasciarlo definitivamente, data l'impossibilità di portare avanti una relazione a distanza.

Il motivo di questa decisione potrebbe essere legato anche a Matteo Portelli, il fratellastro di Marcello che sembra aver fatto breccia nel cuore della giovane stilista del Paradiso delle signore.