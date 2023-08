L'appuntamento con le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 in programma a settembre su Rai 1, promette colpi di scena e importanti novità in primis per la giovane Maria.

La ragazza si ritroverà a ricoprire il ruolo di stilista del grande magazzino milanese guidato da Vittorio Conti e, in più, dovrà affrontare l'arrivo in città della sua famiglia.

Spazio anche alle vicende di Gemma e Marco: i due usciranno di scena dalla soap, ma non si esclude che il giornalista possa riaffacciarsi a Milano nel corso della lunga stagione.

Maria diventa stilista nelle nuove trame de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le nuove trame de Il Paradiso delle Signore 8 di settembre, vedranno Maria al centro della scena nelle vesti di nuova stilista del grande magazzino.

La giovane donna si ritroverà a dover affrontare una sfida importante dal punto di vista lavorativo, dato che Vittorio le darà piena e totale fiducia.

In più, Maria dovrà fare i conti con l'arrivo della sua famiglia: i Puglisi hanno perso tutte le terre in Sicilia e, per questo motivo, decideranno di trasferirsi stabilmente a Milano, dove intendono intraprendere un nuovo percorso di vita, che si spera possa ridare loro un po' di serenità.

Maria lascia Vito sull'altare ne Il Paradiso delle signore 8?

Da non sottovalutare neppure l'intricata vicenda sentimentale di Maria, la quale si ritroverà a vivere una relazione a distanza con Vito, impegnato in Australia per motivi di lavoro.

I due continueranno a progettare le nozze ma, nel corso di queste nuove puntate dell'ottava serie, potrebbe esserci il colpo di scena inaspettato.

Non si esclude, infatti, che il matrimonio tra Maria e Vito possa saltare definitivamente e addirittura che la stilista del negozio possa lasciare il suo promesso sposo sull'altare.

Il sospetto, infatti, è che la distanza tra i due possa far cambiare le cose, al punto da spingere Maria ad intrecciare un rapporto intenso con il nuovo stilista del Paradiso, che si occuperà della collezione maschile.

Trattasi di Gian Lorenzo, interpretato dall'attore Luca Ferrante, tra le new entry di questa ottava stagione della soap opera pomeridiana.

Marco potrebbe tornare ne Il Paradiso delle signore 8

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione per Maria, al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle signore 8, potrebbe esserci anche il ritorno di Marco.

Dopo aver lasciato Milano per vivere in tranquillità la gravidanza di Gemma, il giovane giornalista potrebbe riaffacciarsi in città per controllare gli affari, complice il nuovo progetto lavorativo avviato da suo fratello Tancredi, che ha aperto la Galleria Milano Moda assieme ad Umberto Guarnieri per sfidare il negozio di Conti.