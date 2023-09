L'ottavo capitolo de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1, nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay. Dopo essere stata messa in guardia su un suo collega giornalista, Diletta D'Ambrosio (Barbara Venturato) consegna a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) un dossier riguardante l'implicazione di Tancredi Di Sant'Erasmo (Flavio Parenti) nel mobilificio della famiglia Frigerio. Sulle prime, il Direttore del grande magazzino milanese non sa come comportarsi a riguardo, salvo poi decidere di non utilizzare tale dossier incriminante contro il fratello di Marco (Moisè Curia).

Questa decisione inevitabilmente va a ripercuotersi anche su Matilde Frigerio (Chiara Baschetti) che resta ignara delle prove in possesso da Vittorio, le quali le darebbero finalmente una visione panoramica di ciò che successe quell'infausta notte nel mobilificio della sua famiglia. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali a darne conferma, Matilde potrebbe scoprire fortuitamente il dossier contro Tancredi custodito da Vittorio. Se così fosse, è plausibile ipotizzare una reazione piccata di Frigerio nei riguardi di Conti per averla tenuta volutamente all'oscuro delle novità.

La certezza sfiorata sull'implicazione di Tancredi nell'incendio al mobilificio Frigerio

Nella scorsa stagione de Il Paradiso delle Signore, Matilde e Vittorio si erano messi di buzzo buono per scoprire l'artefice delle grandi fiamme nell'azienda della famiglia Frigerio, ma le loro indagini li avevano condotti soltanto a un passo dalla verità e non oltre.

Sia Conti che Frigerio avevano diversi indizi che puntavano il dito su Tancredi, confessione del maggiordomo della villa dove abitava l'uomo all'epoca in primis, ma avevano scelto di non calcare la mano e tale storyline era parsa sciogliersi come neve al sole.

Matilde potrebbe trovare il dossier contro Tancredi custodito da Vittorio

Nella stagione attuale della soap, invece, la questione legata all'incendio citato emerge in maniera prepotente, quasi come se gli autori volessero spingere per un epilogo della faccenda in un senso o nell'altro.

Diletta consegna a Vittorio un ghiotto dossier su Tancredi proprio sulle grande fiamme al mobilificio e la naturale conseguenza parrebbe la scelta del Direttore di utilizzare tali indizi per far incriminare il rivale o, perlomeno, mostrare il dossier a Matilde.

Conti, invece, opta non soltanto per non utilizzare il dossier contro Tancredi, ma anche per custodirlo senza mostrarlo alla diretta interessata Frigerio.

E se Matilde scoprisse per caso il dossier sul marito?

Come già capitato per le foto dei papabili modelli per la copertina della rivista Salvatore Amato (Emanuel Caserio) e Alfredo Perico (Gabriele Anagni) finiti nella scrivania di Matilde per errore, così potrebbe capitare che tra le mani della donna possa finire anche il dossier in questione.

Conti glielo potrebbe inviare per errore oppure Matilde potrebbe trovarsi a cercare qualcosa nella scrivania del Direttore e trovarlo fortuitamente.

Se così fosse, malgrado manchino al momento spoiler ufficiali a darne conferma, Frigerio difficilmente prenderebbe bene la scelta di Vittorio di ometterle tutte quelle informazioni sul coniuge, ancor di più sapendo che tale dossier contiene prove incriminanti su un evento destabilizzante per la sua famiglia.