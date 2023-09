Le anticipazioni delle prossime puntate de La promessa in programma dal 9 al 13 ottobre in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che per Curro arriverà il momento della resa dei conti finale.

Il giovane ragazzo, dopo aver indagato a lungo sul suo passato, riuscirà finalmente a scoprire la verità sul suo vero padre.

Intanto, la famiglia di Jimena, non vorrà che la ragazza convoli a nozze con Manuel, ritenendo che la famiglia Lujan stia solo marciando su questo evento per avere un tornaconto economico.

Curro scopre che Lorenzo non è suo padre: anticipazioni La Promessa 9-13 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa fino al 13 ottobre rivelano che Curro non avrà alcuna intenzione di arrendersi e vorrà sapere la verità sulla sua famiglia.

Per tale motivo, quindi, il ragazzo deciderà di interrogare Cruz per sapere come stanno le cose e chiederle di far chiarezza sul suo passato familiare.

A quel punto, quindi, messa alle strette da Curro, Cruz confesserà al ragazzo che Lorenzo non è il suo vero padre ma ammetterà di non avere idee su chi sia la persona che lo ha messo al mondo.

Una confessione a dir poco scioccante per Curro che, a quel punto, si renderà conto che Jana non gli ha mai detto frottole in merito al suo passato.

Lorenzo mette alle strette Curro: anticipazioni La Promessa al 13 ottobre

Di conseguenza, Curro deciderà di recarsi anche da Lorenzo per affrontarlo e ascoltare anche la sua versione dei fatti su questa rivelazione a dir poco scioccante.

Le anticipazioni de La Promessa dal 9 al 13 ottobre, rivelano che Lorenzo consiglierà a Curro di non spingersi oltre e di non indagare ulteriormente per cercare di capire e scoprire la verità sul suo vero padre.

Se venisse fuori che Lorenzo non è il padre di Curro si ritroverebbe a fare i conti con i pregiudizi della società e potrebbe perdere lo status conquistato nel corso di questi anni.

A rischio le nozze di Manuel e Jimena: anticipazioni La Promessa al 13 ottobre

E poi ancora, le anticipazioni della soap opera spagnola rivelano che al palazzo arriveranno i duchi degli Infantes, completamente contrari all'imminente matrimonio tra Jimena e Manuel.

Secondo i genitori della ragazza, la famiglia Lujan starebbe solo sfruttando questo matrimonio per un tornaconto personale, date le loro disperate condizioni economiche.

Di conseguenza, il matrimonio tra Manuel e Jimena, servirebbe solo per appianare i loro debiti e in tal modo risolvere i loro guai finanziari.

Ecco perché gli Infantes accuseranno i Lujan di essere dei "truffatori": un duro colpo per il marchese, che chiederà subito al padre di Jimena di ritirare questa infamante accusa.